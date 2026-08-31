Turner (ACS), premiada por NAWIC por impulsar la inclusión y las oportunidades de la mujer en la construcción

Las claves

Las claves Generado con IA Turner, filial de ACS en Estados Unidos, ha recibido dos premios de la Asociación Nacional de Mujeres en la Construcción (NAWIC) por su impulso a la inclusión y la excelencia en proyectos. La compañía fue reconocida con el NAWIC Impact Award por su liderazgo en diversidad, equidad e inclusión en los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción. Turner también obtuvo el Premio a la Excelencia en Proyectos por la renovación del edificio Resources en Sacramento, destacando la modernización, sostenibilidad y cumplimiento anticipado de plazos. La empresa apuesta por programas de mentoría, desarrollo profesional y apoyo a empresas subrepresentadas para fomentar la igualdad de oportunidades en el sector.

Turner, filial en Estados Unidos de ACS, ha recibido dos galardones de la Asociación Nacional de Mujeres en la Construcción (NAWIC) por su labor para impulsar la inclusión y las oportunidades dentro del sector, así como por la excelencia de sus proyectos.

La compañía ha sido reconocida con el NAWIC Impact Award a la trayectoria de liderazgo corporativo. Este premio distingue a las organizaciones que promueven cambios a través de la diversidad, la equidad, la inclusión y el acceso en los sectores de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

Además, Turner ha sido premiada por la excelencia del proyecto de renovación del edificio Resources, ubicado en Sacramento, California.

El reconocimiento a su liderazgo corporativo pone en valor el compromiso de Turner con la creación de oportunidades para que más personas puedan incorporarse, desarrollarse profesionalmente y asumir puestos de liderazgo en el sector de la construcción.

Para ello, la compañía apuesta por iniciativas de desarrollo del liderazgo, programas de mentoría, grupos de recursos para empleados, alianzas relacionadas con la fuerza laboral y beneficios de apoyo. El objetivo es crear un entorno que permita desarrollar carreras profesionales a largo plazo dentro del sector.

"El reconocimiento de NAWIC es especialmente significativo porque crear oportunidades en la construcción requiere más que abrir las puertas. Debemos crear entornos laborales donde las personas sean respetadas, apoyadas y puedan desarrollar carreras profesionales duraderas", afirmó Lisa Moving , vicepresidenta de Turner .

"En Turner, esto significa responsabilizarnos de las experiencias cotidianas de nuestros empleados, porque el respeto y la inclusión no están separados de la seguridad, la productividad o el rendimiento. Son fundamentales para el entorno operativo que permite a las personas contribuir plenamente, identificar riesgos con anticipación, generar confianza y obtener mejores resultados, lo que en última instancia fortalece a los equipos y a la industria", detalla Moving.

Turner también trabaja para promover la igualdad de oportunidades en todo el sector de la construcción. La empresa es miembro fundador de Construction Inclusion Week y AEC Unites, y participa en la iniciativa Million Women in Construction Community Pledge.

Asimismo, Turner apoya a empresas subrepresentadas mediante oportunidades de contratación, mentoría, asistencia técnica y programas de desarrollo de capacidades.

El Premio a la Excelencia en Proyectos reconoce el trabajo de Turner en la renovación del Edificio de Recursos, valorada en 490 millones de dólares, en Sacramento, California. El edificio de 17 plantas y 657 000 pies cuadrados (aproximadamente 60 000 metros cuadrados) se sometió a una transformación completa, que incluyó mejoras sísmicas, la sustitución de los principales sistemas constructivos y una nueva fachada de alto rendimiento.

El proyecto, ejecutado mediante el método de Diseño y Construcción Progresiva, creó un espacio de trabajo moderno y sostenible para la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California y obtuvo su Certificado de Ocupación con más de dos meses de antelación.