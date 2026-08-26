Turner (ACS) celebra la inauguración de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Clemson

Las instalaciones ofrecen espacios modernos para aprendizaje práctico, formación clínica y colaboración, respondiendo a la creciente demanda de veterinarios en el estado.

La facultad acogerá este otoño a su primera promoción de estudiantes del Doctorado en Medicina Veterinaria.

Turner y la Universidad de Clemson han inaugurado la Facultad de Medicina Veterinaria Harvey S. Peeler Jr., la primera de su tipo en Carolina del Sur.

Turner y la Universidad de Clemson han celebrado la inauguración de la Facultad de Medicina Veterinaria Harvey S. Peeler Jr. La apertura supone contar con un nuevo y revolucionario campus que acogerá este otoño a su primera promoción de estudiantes del Doctorado en Medicina Veterinaria.

Esta facultad es la primera de Veterinaria de Carolina del Sur. El colofón del proyecto ha llegado con la inauguración de la misma y con la llegada del primer día de clases del curso, que ha servido para dar oficialmente la bienvenida a los estudiantes de su primera promoción.

El hub (núcleo de conexión) y los edificios de enseñanza clínica ya se utilizan para la docencia. La nueva facultad ampliará las oportunidades de formación veterinaria, investigación y atención clínica y a su vez contribuirá a satisfacer la creciente demanda de veterinarios en todo el estado.

El campus de medicina veterinaria incluye siete edificios diseñados para apoyar un enfoque integrado de la educación, la investigación y el cuidado de los animales.

El hub constituye el corazón del campus, ya que ofrece espacios para que los estudiantes asistan a clase, estudien, colaboren e interactúen entre sí.

El complejo también incluye el edificio de servicios ambulatorios, el edificio de enseñanza clínica, el edificio de investigación, la planta central de servicios, el edificio de enseñanza sobre animales de granja y el edificio de enseñanza equina.

William Hussey, director de proyecto de Turner, ha afirmado que "nuestro equipo se siente increíblemente orgulloso de haber contribuido a hacer realidad la visión de Clemson en materia de educación veterinaria".

Asimismo, Hussey ha comentado que "haber alcanzado este hito refleja el enorme compromiso de nuestro equipo de proyecto, de nuestros socios comerciales y de todas las personas que han colaborado para crear un campus que prestará servicio a los estudiantes de Clemson y a las comunidades de toda Carolina del Sur durante las próximas generaciones".

La inauguración de la Facultad supone la culminación de años de planificación, coordinación y construcción para crear un campus dedicado a la formación veterinaria integral.

Las instalaciones proporcionarán a los futuros veterinarios espacios diseñados para el aprendizaje práctico, la formación clínica, la investigación y la colaboración, en un momento en que Clemson inicia un nuevo capítulo en la medicina veterinaria de Carolina del Sur.