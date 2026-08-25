Turner (ACS) finaliza la fase inicial del edificio de atención ambulatoria del Good Samaritan Hospital

La colaboración entre Turner y Good Samaritan Hospital se extiende por más de 50 años, con mejoras continuas en las instalaciones hospitalarias.

La inversión de 240 millones de dólares busca modernizar el hospital, mejorar los accesos y adaptarse a las necesidades sanitarias de la región.

El nuevo edificio, de cinco plantas y 168.000 pies cuadrados, centraliza servicios esenciales como urgencias, cirugía, neurociencias, oncología, cardiología y atención a la mujer.

Turner y TriHealth han completado la primera fase del edificio de servicios ambulatorios del Good Samaritan Hospital en Cincinnati.

Turner y TriHealth han finalizado la primera fase del edificio de servicios ambulatorios del Good Samaritan Hospital de Cincinnati.

El edificio de servicios ambulatorios es un elemento central de la inversión de 240 millones de dólares de TriHealth en Good Samaritan Hospital. Dicha inversión está destinada a modernizar el campus, mejorar los accesos y la orientación dentro de las instalaciones, y atender las necesidades sanitarias cambiantes de los pacientes de toda la región de Cincinnati.

El edificio cuenta con cinco plantas y 168.000 pies cuadrados y reúne servicios sanitarios esenciales y avanzados. Entre ellos se encuentran un nuevo departamento de urgencias, un instituto quirúrgico mejorado, servicios de neurociencias, atención oncológica y hematológica, atención cardiovascular y servicios para la mujer.

Además, el edificio también amplía la capacidad de diagnóstico por imagen de Good Samaritan.

El proyecto en torno al edificio sanitario se apoya en la prolongada relación entre Turner, TriHealth y Good Samaritan Hospital, que se remonta a más de 50 años.

La actividad de Turner en Good Samaritan comenzó en la década de 1980 y dio inicio a una colaboración que se ha prolongado durante décadas, centrada en el crecimiento y la evolución del campus hospitalario.

A lo largo de los años, Turner ha seguido apoyando a Good Samaritan mediante sucesivas actuaciones de mejora, renovación y ampliación, mientras el hospital continuaba prestando servicios sanitarios con normalidad.

En la actualidad, esta trayectoria constituye la base de la continuidad del trabajo de Turner en Good Samaritan, al combinar décadas de conocimiento del campus con un compromiso compartido con la construcción del futuro del hospital.

El director de proyecto de Turner, Rob Hudepohl, ha señalado que "alcanzar la finalización sustancial de la primera fase del proyecto supone un logro extraordinario para todo nuestro equipo y para las empresas colaboradoras".

Asimismo, Hudepohl ha afirmado que el proyecto "exige una coordinación y una colaboración excepcionales en cada una de sus etapas. Nos sentimos especialmente orgullosos de haber alcanzado este hito junto con nuestros valiosos socios, TriHealth y Good Samaritan Hospital, y de continuar trabajando para entregar unas instalaciones que contribuirán a prestar una atención excepcional a la comunidad de Cincinnati durante las próximas generaciones".