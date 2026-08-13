OHLA demandará a Villar Mir por la deuda pendiente después de que la conciliación termine sin acuerdo

OHLA está estudiando alternativas para refinanciar sus bonos y prevé cerrar la venta de la Galería Canalejas entre finales de 2026 y principios de 2027.

El impacto de un litigio en Nueva York obligó a OHLA a desembolsar 45,2 millones de euros, afectando temporalmente su Ebitda en 2026.

En 2021, Villar Mir entregó dos sociedades y reconoció una deuda de 45,85 millones de euros con OHLA, tras haber saldado parte de los 129 millones iniciales.

OHLA presentará una demanda contra el grupo Villar Mir en septiembre para reclamar una deuda pendiente tras fracasar la conciliación.

El consejero delegado de OHLA, Tomás Ruiz, ha anunciado que la compañía presentará una demanda contra el grupo Villar Mir, exprincipal accionista de la compañía, el próximo mes de septiembre para reclamar la deuda que todavía tienen pendiente de pago.

Ruiz ha dado a conocer esta decisión durante una conferencia con analistas celebrada tras la publicación de los últimos resultados semestrales de la compañía. OHLA obtuvo un beneficio neto de 0,5 millones de euros entre enero y junio de 2026.

El directivo ha informado de que el proceso de conciliación con Villar Mir para recuperar una deuda pendiente no ha tenido éxito, por lo que, pasado el verano, la compañía procederá a interponer una demanda.

En 2021, Villar Mir saldó parte de la deuda de 129 millones de euros que mantenía con la empresa a través de la entrega de dos sociedades (Pacadar y Alse Park). Ese acuerdo incluyó el reconocimiento por GVM de una deuda de 45,85 millones de euros frente a OHLA.

El Grupo Villar Mir abandonó por completo el accionariado de OHLA en 2023. Su salida se produjo tras vender su participación del 7% a Tryus, un fondo acreedor ligado a la deuda del grupo, por 23,5 millones de euros.

Desde entonces, el control de OHLA está en manos de los hermanos mexicanos Amodio.

Por otra parte, el consejero delegado ha asegurado que la compañía espera recuperar en un plazo de 6 a 12 meses los 45,2 millones de euros que tuvo que desembolsar con motivo de un resultado desfavorable en un litigio relacionado con una obra en Nueva York.

A preguntas de los analistas, Ruiz ha explicado que el impacto derivado de ese litigio es "temporal y extraordinario" y que se atendió con los recursos disponibles de su filial estadounidense, Judlau, sin tener efecto en la caja de la matriz.

En cualquier caso, sí ocasionó un agujero de 20,8 millones de euros en el resultado bruto de explotación (Ebitda) de la empresa, que llegó a los 103,6 millones. Sin ese impacto, sería de 116,9 millones, un 39% superior al de hace un año.

Por otra parte, Ruiz ha informado de que el grupo ya está trabajando en varias alternativas de financiación, con el objetivo de encontrar la mejor opción para refinanciar los bonos entre finales de 2026 y la primera mitad del 2027, buscando la ventana más adecuada.

En cuanto a la desinversión de la Galería Canalejas de Madrid, el directivo ha desvelado que se prevé cerrar su venta a finales de 2026 o principios de 2027, después de que el proceso de desinversión ya esté avanzando y los potenciales compradores ya estén trabajando con la información facilitada.