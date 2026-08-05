Sacyr y Built se adjudican la construcción del nuevo Hospital de Mandurah en Australia por 580 millones

Las obras comenzarán en las próximas semanas y la apertura del hospital está prevista para principios de 2029.

La construcción usará modelos colaborativos y herramientas de ingeniería digital, mejorando coordinación y planificación.

El proyecto generará más de 2.000 empleos directos e indirectos y reforzará la atención sanitaria en la región de Peel.

Sacyr y la australiana Built construirán el nuevo Hospital de Mandurah en Australia Occidental por 580 millones de euros.

Sacyr y la constructora australiana Built se han adjudicado el contrato para construir el nuevo Hospital de Mandurah, en Australia Occidental.

Se trata del primer gran proyecto que ambas compañías desarrollarán de forma conjunta en este estado australiano y su ejecución tiene previsto generar más de 2.000 empleos directos e indirectos.

El futuro Hospital de Mandurah reforzará la atención sanitaria en la región de Peel, una de las zonas con mayor crecimiento demográfico de Australia Occidental.

El proyecto permitirá dar respuesta al aumento de la demanda asistencial con unas instalaciones modernas y preparadas para las necesidades de los próximos años.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 580 millones de euros (950,6 millones de dólares australianos) y se enmarca en el plan del Gobierno de Australia Occidental para invertir 5.500 millones de dólares australianos en nuevas infraestructuras hospitalarias.

La construcción correrá a cargo de la West Alliance Health Alliance (WAHA), una alianza formada por el Gobierno de Australia Occidental y la 'joint venture' integrada por Sacyr y Built.

Durante la fase inicial del proyecto, conocida como Participación Temprana del Contratista (ECI), el equipo consiguió adelantar parte de los trabajos gracias al modelo colaborativo de ejecución, apoyado en herramientas de ingeniería digital y procesos de diseño integrados.

Este sistema ha permitido mejorar la coordinación, agilizar la planificación y reducir incertidumbres antes del inicio de las obras.

Las obras comenzarán en las próximas semanas en unos terrenos situados junto al actual Peel Health Campus. La apertura del nuevo Hospital de Mandurah está prevista para principios de 2029.