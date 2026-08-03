Sacyr se adjudica la construcción del hospital de Frimley Park, en Inglaterra, por 1.751 millones de euros

Sacyr refuerza su presencia en el mercado británico de infraestructuras sanitarias y destaca su experiencia internacional con más de 70 hospitales construidos.

Las obras comenzarán entre 2028 y 2029, reemplazando al hospital actual que atiende a más de 900.000 personas.

El proyecto forma parte de la primera fase de renovación hospitalaria del NHS, que incluye 11 hospitales y una inversión total de 42.300 millones de euros.

Sacyr construirá el nuevo hospital de Frimley Park en Surrey, Inglaterra, con una inversión de 1.751 millones de euros.

Sacyr oficializa su entrada en el programa de renovación de hospitales del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) tras firmar el contrato para construir el nuevo hospital de Frimley Park, en el condado de Surrey.

El proyecto en el que participa la constructora española contará con una inversión de más de 1.500 millones de libras (1.751 millones de euros).

La construcción de este centro forma parte de la primera fase de los acuerdos alcanzados entre el NHS y varias constructoras, entre ellas también la española ACS.

En total, esta primera etapa incluye 11 proyectos hospitalarios y movilizará una inversión de hasta 42.300 millones de euros.

El proyecto de Frimley Park, cuyas obras comenzarán entre 2028 y 2029, ofrecerá una solución a largo plazo para sustituir el hospital actual y reforzará unos entornos sanitarios "más seguros, modernos y resilientes para pacientes, profesionales y comunidades locales", según ha informado Sacyr en un comunicado.

El actual Hospital Frimley Park, construido originalmente en la década de 1970, presta servicio a más de 900.000 personas en Surrey, el noreste de Hampshire y Berkshire, situados en el suroeste de Londres.

"La incorporación a la alianza del New Hospital Programme refuerza la posición de Sacyr en el mercado británico de infraestructuras sanitarias y permite a la compañía aportar su experiencia internacional en proyectos técnicamente complejos y modelos de ejecución colaborativa", destaca la compañía en un comunicado, en el que recuerda que ha construido más de 70 hospitales en todo el mundo.

En Reino Unido, la empresa española participa, además, en la construcción y futura concesión del Hospital de Velindre, en Cardiff (Gales).