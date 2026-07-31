ACS se adjudica un contrato para un proyecto hidroeléctrico de 1.800 millones en Canadá

El consorcio trabajará con las comunidades indígenas locales para fomentar la formación, el empleo y las oportunidades comerciales durante la ejecución del proyecto.

La renovación permitirá que la central opere durante al menos 50 años más, suministrando energía limpia a más de 100.000 hogares.

El proyecto tiene un presupuesto estimado de 3.000 millones de dólares canadienses, unos 1.800 millones de euros.

ACS, a través de su filial FlatironDragados y junto a Aecon, se adjudica el contrato para ampliar la central hidroeléctrica de Mactaquac en Canadá.

Un consorcio formado por FlatironDragados, filial de ACS, y la constructora canadiense Aecon se ha hecho con el contrato para ejecutar las principales obras del proyecto de ampliación de la vida útil de la central hidroeléctrica de Mactaquac, ubicada en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick.

El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 3.000 millones de dólares canadienses, alrededor de 1.800 millones de euros.

La empresa pública NB Power ha elegido a esta alianza mediante un modelo de colaboración que permitirá a ambas compañías trabajar junto a la eléctrica durante los próximos 12 meses para completar el diseño definitivo del proyecto y fijar el presupuesto final de las obras.

El objetivo es renovar las infraestructuras de la central para que pueda seguir operando al menos durante los próximos 50 años.

El contrato abarca la construcción de una nueva estructura de descarga de agua, una presa de desvío y un canal de restitución, además de la preparación de los trabajos de remodelación de la central en una fase posterior, asegurando en todo momento que la planta permanezca operativa y suministrando energía limpia a más de 100.000 hogares durante el desarrollo de las obras.

Las obras comenzarán de forma inmediata con los trabajos iniciales en el terreno y las tareas de ingeniería, estando previsto que la fase principal de construcción arranque a lo largo de 2027 y que el grueso de las infraestructuras de paso de agua quede completado para el año 2036.

Asimismo, la adjudicación contempla el compromiso del consorcio con las comunidades indígenas locales, incorporando a las Primeras Naciones de Kingsclear, Woodstock y Oromocto como socios clave para impulsar la formación, el empleo local y las oportunidades comerciales en la región a lo largo de toda la ejecución del proyecto.