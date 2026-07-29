Sacyr gana 78 millones hasta junio, un 157% más, impulsada por el negocio concesional

La compañía mejoró la retribución al accionista con un dividendo de 0,149 euros y redujo su deuda neta hasta los 264 millones de euros.

El valor de los activos concesionales asciende a 4.601 millones de euros, con un crecimiento del 16% respecto a 2025 y del 30% frente a 2024.

El flujo de caja operativo aumentó un 18%, hasta 631 millones, y el EBITDA creció un 9%, situándose en 708 millones de euros.

Sacyr logró un beneficio neto de 78 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 157% más que el año anterior, impulsado por el negocio concesional.

Sacyr cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 78 millones de euros, un 157% más que en el mismo periodo del año anterior.

La compañía también aumentó un 18% su flujo de caja operativo, hasta los 631 millones de euros, y elevó un 9% tanto su cifra de negocios como su EBITDA.

El grupo atribuye esta evolución al buen comportamiento de su negocio concesional, que ya aporta el 91% del resultado operativo.

La facturación alcanzó los 2.437 millones de euros entre enero y junio. Al mismo tiempo, el EBITDA se situó en 708 millones.

La empresa detalla que la mayor parte de ese resultado procede de activos concesionales, muchos de ellos con ingresos protegidos frente a posibles caídas de la demanda.

Sacyr ha actualizado el valor de sus activos concesionales, que se sitúa en 4.601 millones de euros, sin contar las desinversiones realizadas.

La cifra supone un crecimiento del 16% respecto a 2025 y del 30% frente a la valoración realizada en 2024.

La compañía detalla que este incremento responde al paso del tiempo en las concesiones, la gestión operativa de las concesiones, la resiliencia del porfolio, y los nuevos activos adjudicados.

Además, las distribuciones generadas por estos activos ya alcanzan los 19.900 millones de euros, un 17% más que hace un año. El plan estratégico mantiene el objetivo de elevar el valor de estos activos hasta 5.100 millones en 2027.

En paralelo, Sacyr mejoró la retribución al accionista. El dividendo abonado este año ascendió a 0,149 euros, lo que supone un aumento del 21% respecto del ejercicio 2025.

El pago en efectivo creció un 122%, hasta los 0,10 euros por acción, mientras que el resto se abonó mediante scrip dividend en enero.

La empresa también redujo su deuda neta con recurso hasta los 264 millones de euros al cierre de junio, frente a los 289 millones de marzo.

Más contratos y mayor actividad

Durante el semestre, Sacyr formalizó cuatro nuevos contratos de concesiones. Entre ellos figuran el Museo de Ciencias de Ontario, que supone su primera concesión en Canadá, dos proyectos en Chile y la Ciudad de la Salud y de la Ciencia de Novara, en Italia.

El área de Concesiones elevó su cifra de negocios un 20%, hasta los 977 millones de euros y el EBITDA aumentó un 15%, hasta los 402 millones.

La actividad creció gracias a la evolución operativa, a pesar de la salida del perímetro de los activos vendidos en Colombia.

Por su parte, el negocio de Ingeniería e Infraestructuras facturó 1.584 millones de euros, un 10% más que un año antes.

Su EBITDA avanzó un 4%, hasta los 270 millones. La cartera alcanzó un máximo histórico de 13.019 millones de euros, un 4% más que al cierre de 2025.

Además, el 76% de esa cartera corresponde ya a proyectos para Sacyr Concesiones, en línea con la estrategia del grupo.

El negocio de Agua también mantuvo una evolución positiva. La facturación aumentó un 33%, hasta los 185 millones de euros, el EBITDA creció un 8% y el beneficio neto de la división avanzó un 45%, hasta los 10,6 millones.

La cartera de esta área alcanzó los 8.200 millones de euros, un 18% más que a finales de 2025.

Además, la compañía cerró la financiación de una planta de reúso de agua en Chile por 460 millones de dólares, con una concesión de 35 años.