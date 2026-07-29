Ferrovial gana 258 millones hasta junio, un 52% menos por extraordinarios, pero eleva un 5% los ingresos

La cartera de pedidos de la división de Construcción alcanzó un máximo histórico de 18.046 millones de euros, con Norteamérica representando el 47,9%.

El Ebitda ajustado creció un 14%, situándose en 746 millones de euros, impulsado sobre todo por el buen desempeño en Norteamérica.

Los ingresos de la compañía aumentaron un 5% hasta alcanzar los 4.701 millones de euros en los primeros seis meses del año.

Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 258 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 52% menos por la ausencia de plusvalías extraordinarias.

Ferrovial obtuvo un beneficio neto de 258 millones de euros en los primeros seis meses de 2026. Esta cifra supone un descenso del 52% respecto al mismo periodo del año anterior.

El resultado se debe a que en el primer semestre de 2025 se anotó una serie de plusvalías procedentes de la venta de activos.

Según su última cuenta de resultados, los ingresos en este periodo ascendieron a 4.701 millones de euros, un 5% más que hace un año, aunque un 11,3% más en términos comparables.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado fue de 746 millones de euros, un 14% más (o 21,6% más en términos comparables).

La división de Construcción fue la que más aportó a la cifra de ingresos, con 3.700 millones de euros, un 7,1% más que el año anterior (+9,7% en términos comparables), seguida de la de Autopistas, con 740 millones, un 9,4% más (+15,8%); la de Energía, con 202 millones de euros, un 42,5% más (+28,6%); y la de Aeropuertos, con otros 32 millones, un 12,5% menos (-11,3%).

Cabe destacar que el margen Ebit del negocio de Construcción fue del 3,5%, en línea con el objetivo de la compañía.

La cartera de pedidos de esta división alcanzó un nuevo máximo histórico de 18.046 millones de euros, de los cuales Norteamérica representa el 47,9%, Polonia el 22,9% y España el 14%.

La liquidez a cierre del semestre era de 4.747 millones de euros, con una posición neta de caja consolidada de 1.307 millones de euros, excluyendo los proyectos de infraestructuras en ambos casos.

"Ferrovial ha completado una excelente primera mitad del año 2026, impulsada por el sólido desempeño de nuestros activos en Norteamérica. Mirando a futuro, vemos importantes oportunidades en proyectos greenfield (desde cero) complejos y en el creciente impulso de los modelos de colaboración público-privada en Estados Unidos, confiando en nuestra capacidad para seguir generando valor a largo plazo", señaló el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

Por último, la compañía destaca que su oferta por una autopista en República Checa (D35) fue calificada como la mejor en eficiencia de costes, al tiempo que recuerda que ya ha pujado por las autopistas estadounidenses I-24 (Tennessee) e I-285 (Georgia).