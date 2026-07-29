ACS gana 510 millones de euros durante el primer semestre del año, un 13,3% más

La compañía cerró el semestre con una caja neta de 1.006 millones de euros y mejoró su rating crediticio gracias a su sólida posición financiera.

La cartera de proyectos de ACS alcanzó los 105.856 millones de euros, impulsada especialmente por contratos en infraestructuras y centros de datos.

Las ventas crecieron un 12% hasta los 26.168 millones y el EBITDA aumentó un 13%, alcanzando los 1.618 millones de euros.

ACS obtuvo un beneficio neto de 510 millones de euros en el primer semestre, un 13,3% más que el año pasado.

ACS mantiene el ritmo de crecimiento en 2026. El grupo obtuvo un beneficio neto de 510 millones de euros durante el primer semestre del año, un 13,3% más que hace un año.

Los resultados han llevado a la compañía a elevar su objetivo de crecimiento para 2026 hasta un rango de entre el 30% y el 35%.

Además, las ventas crecieron un 12%, hasta los 26.168 millones de euros, y el EBITDA avanzó un 13%, hasta los 1.618 millones.

La evolución del negocio también se aprecia en el beneficio de explotación (EBIT), que creció un 22,8% hasta situarse en 1.156 millones de euros.

Además, el beneficio por acción alcanzó los 1,95 euros, un 10,7% más que un año antes.

La compañía atribuye estos resultados al buen comportamiento de sus principales áreas de negocio.

Turner volvió a ser uno de los motores del grupo, junto con el área de Ingeniería y Construcción, que aumentó su contribución al beneficio durante el semestre.

ACS también reforzó su cartera de proyectos. El grupo cerró junio con contratos pendientes por valor de 105.856 millones de euros, un 18,5% más que hace un año.

El incremento responde al aumento de las adjudicaciones, que alcanzaron los 36.575 millones de euros. Gran parte de ese crecimiento llegó de proyectos vinculados a infraestructuras de nueva generación, especialmente centros de datos.

Los centros de datos siguen siendo una de las principales apuestas del grupo. Durante el semestre, ACS invirtió más de 300 millones de euros en el desarrollo de un gigacampus de 1,2 gigavatios en Waterford, Ohio (Estados Unidos).

El proyecto ya tiene asegurado el suministro eléctrico y avanza en la tramitación de permisos, mientras continúa su comercialización con un elevado interés por parte del mercado. La previsión es entregar la primera fase en 2029.

A esta estrategia se suma Coravel, la plataforma global de centros de datos creada junto a GIP, la firma de inversión en infraestructuras perteneciente a BlackRock.

La compañía ha firmado su primer contrato de arrendamiento con una empresa hiperescalar para un campus situado en Dallas-Fort Worth. El acuerdo contempla una capacidad inicial de 140 MW y la posibilidad de ampliarla en otros 100 MW.

Mejora de la posición financiera

En el plano financiero, ACS cerró el primer semestre con una caja neta de 1.006 millones de euros. La mejora se apoyó en la fuerte generación de caja del negocio y en la colocación acelerada de acciones realizada el pasado mes de mayo por un importe de 1.703 millones de euros.

Según la compañía, esta operación refuerza su flexibilidad financiera y le permite acelerar una política de inversión alineada con sus prioridades estratégicas.

La fortaleza del balance también se ha reflejado en la calificación crediticia del grupo. Standard & Poor's elevó el rating de ACS y del resto de compañías del grupo desde BBB- hasta BBB.

La agencia destacó la mejora de la estructura financiera, el fortalecimiento del negocio y una mayor capacidad para generar caja de forma recurrente.