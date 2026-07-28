Ferrovial designa a Sanjay E. Sarma nuevo consejero tras la salida de José Fernando Sánchez-Junco

Sánchez-Junco estuvo más de dos décadas vinculado a Ferrovial y ocupó puestos clave en diversas comisiones del grupo.

Es fundador de MIT Auto-ID Labs, especializado en tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas, y asesora a empresas tecnológicas y energéticas.

Sarma es ingeniero mecánico y ha ocupado cargos destacados en el MIT, incluyendo decano de Open Learning y director de Digital Learning.

Ferrovial ha nombrado a Sanjay E. Sarma como nuevo consejero no ejecutivo tras la renuncia de José Fernando Sánchez-Junco.

El consejo de administración de Ferrovial ha acordado el nombramiento de Sanjay E. Sarma como nuevo consejero no ejecutivo de la compañía, después de que José Fernando Sánchez-Junco presentara su renuncia al cargo de consejero no ejecutivo independiente, según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sarma es licenciado en Ingeniería Mecánica por el Indian Institute of Technology, posee un máster en Ingeniería Mecánica por Carnegie Mellon University y es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de California (Berkeley).

Ha desempeñado diversos cargos académicos y de liderazgo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre ellos el de titular de la Cátedra Fred and Daniel Fort Flowers de Ingeniería Mecánica, decano de Open Learning, director de Digital Learning y vicepresidente de Open Learning.

Asimismo, es fundador de MIT Auto-ID Labs, iniciativa enfocada al desarrollo y la implantación de tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas (IoT).

Además de su trayectoria académica, Sarma es cofundador y consejero de Fortify-Grid y miembro del consejo de administración de Aclara Resources.

Además, asesora a diversas compañías de los sectores tecnológico y energético.

Por su parte, Sánchez-Junco ha estado vinculado al grupo Ferrovial durante más de dos décadas, siendo miembro del consejo de administración de Cintra entre 2004 y 2009 e incorporándose al consejo de Ferrovial en 2009.

Durante su mandato, ha desempeñado diversas responsabilidades como miembro de la comisión Ejecutiva y de la comisión de Nombramientos y Retribuciones, que también presidió. También fue consejero coordinador.