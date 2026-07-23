La obra pública deja sin ejecutar más de 1.130 contratos y 707 millones de euros por la falta de revisión de precios

La patronal de la construcción atribuye la situación al aumento de costes tras la guerra en Oriente Medio y reclama mecanismos automáticos de revisión de precios en la contratación pública.

El 82% de las licitaciones desiertas corresponde a contratos inferiores a 500.000 euros, principalmente promovidos por comunidades autónomas y ayuntamientos.

El número de licitaciones desiertas ha aumentado un 16% respecto al periodo anterior, alcanzando una media de 188 expedientes al mes.

Más de 1.130 contratos públicos han quedado sin adjudicatario en España entre enero y junio de 2026, representando 707 millones de euros en obras no ejecutadas.

Más de 1.130 contratos públicos han quedado sin adjudicatario en España solo entre enero y junio de 2026.

Las obras afectadas suman 707 millones de euros y reflejan el agravamiento de un problema que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) atribuye al aumento de los costes registrado tras la guerra en Oriente Medio.

El último informe presentado este jueves por la patronal muestra que la situación ha empeorado respecto al anterior análisis elaborado tras la guerra de Ucrania.

De hecho, el importe de las licitaciones desiertas durante el primer semestre ya equivale al 80% del volumen económico registrado en todo el periodo analizado en 2022, lo que evidencia una mayor intensidad del problema.

El estudio refleja además un empeoramiento de la situación. La media mensual de licitaciones desiertas ha pasado de 162 a 188 expedientes, lo que supone un incremento del 16%.

Al mismo tiempo, el volumen económico de las obras que no encuentran adjudicatario se ha elevado hasta 117,8 millones de euros al mes, más de un 60% por encima del registrado en el anterior informe.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, ha advertido de que el sector atraviesa una situación "asfixiante" por el incremento de los costes.

"Miles de constructoras, especialmente pequeñas y medianas, se están viendo abocadas a trabajar a pérdidas o, directamente, a echar el cierre. O se adoptan soluciones urgentes o seguirán quedando desiertas obras fundamentales para solucionar los problemas de infraestructuras y viviendas que sufre España", ha señalado.

Pero el problema no se limita a las obras que quedan sin adjudicar. La patronal ha identificado 1.877 procedimientos de contratación pública con una concurrencia insuficiente durante el primer semestre del año.

Cada vez menos empresas

De ellos, 1.130 no recibieron ninguna oferta y 747 solo contaron con un licitador, un escenario que reduce la competencia en los concursos públicos.

Sobre este último punto, la CNC recuerda que la Comisión Europea considera la existencia de un único licitador un indicador de riesgo en la contratación pública.

Bruselas las identifica como una señal de alerta porque pueden responder a contratos con situaciones de favoritismo o colusión.

España registra un 33% de contratos con un único licitador, frente al 28% de la media de la Unión Europea, un porcentaje que supera el umbral que la Comisión considera satisfactorio.

El informe también muestra que el problema se concentra en la contratación de menor tamaño. El 82% de las licitaciones desiertas corresponde a contratos inferiores a 500.000 euros, promovidos principalmente por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Se trata de procedimientos con menores requisitos de acceso para las empresas, lo que, a juicio de la patronal, evidencia que la falta de rentabilidad está desincentivando incluso la participación en los contratos más accesibles.

No obstante, la situación también afecta a proyectos de gran presupuesto.

Entre las actuaciones que han quedado desiertas figuran la construcción de una nave logística en El Prat, con un presupuesto cercano a 50 millones de euros.

Además de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid, valorada en más de 35 millones; nuevos depósitos y conducciones de combustible en Cádiz, por 32 millones; o una promoción de viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto superior a 29 millones.

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de licitaciones desiertas, con 284 expedientes, seguida de Cataluña (199), la Comunidad Valenciana (127) y Extremadura (106).

Entre las cuatro reúnen más del 63% de los concursos públicos que han quedado sin adjudicatario durante los seis primeros meses del año.

Ante este escenario, la CNC insiste en la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación para incorporar mecanismos automáticos de revisión de precios.

La patronal sostiene que el sistema actual no refleja el incremento de los costes registrado tras las últimas tensiones inflacionistas y que esa falta de actualización está comprometiendo la viabilidad económica de numerosos proyectos públicos.