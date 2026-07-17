FlatironDragados, filial de ACS, liderará la JV para la T2 de Roberts Bank (Vancouver)

Se prevé que las obras comiencen en 2028 y que la terminal esté operativa a principios de 2034.

El proyecto generará miles de empleos y mejorará la fiabilidad de la cadena de suministro para las empresas.

La ampliación, valorada en varios miles de millones de dólares, aumentará la capacidad de contenedores de la costa oeste de Canadá en más de un 30%.

FlatironDragados, filial de ACS, lidera la joint venture TerraMarine para el proyecto de la Terminal 2 de Roberts Bank en Vancouver.

TerraMarine, la joint venture liderada por FlatironDragados (filial de ACS) e integrada por Aecon, Van Oord y Carlston Construction Group Inc., ha sido seleccionada por la Autoridad Portuaria de Vancouver-Fraser como propuesta preferente para el proyecto de infraestructura de la Terminal 2 de Roberts Bank, que incluye la plataforma terrestre y el muelle.

Este proyecto colaborativo en Delta, Columbia Británica, es una ampliación de varios miles de millones de dólares que aumentará la capacidad de contenedores de la costa oeste en más de un 30 %, mediante la incorporación de una nueva terminal marítima de contenedores con tres amarres, la construcción de un muelle de 1.300 metros y la ampliación de la calzada.

Además, el proyecto creará miles de puestos de trabajo y mejorará la fiabilidad de la cadena de suministro para las empresas.

"La Terminal 2 de Roberts Bank es un proyecto transformador que reforzará la capacidad comercial de Canadá, respaldará el crecimiento económico a largo plazo y mejorará la resiliencia de la cadena de suministro", afirma Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS. "Los proyectos de esta envergadura son fundamentales para respaldar el comercio futuro y atraer inversiones".

Al facilitar la coordinación temprana entre las partes interesadas del proyecto y una toma de decisiones más informada a lo largo del mismo, el enfoque colaborativo y progresivo de "diseño y construcción" mejora la coordinación, ayuda a mitigar los riesgos y aumenta la certeza en cuanto a costes y plazos.

Se prevé que el consorcio TerraMarine firme un acuerdo de diseño y obras preliminares con la Autoridad Portuaria de Vancouver Fraser en el tercer trimestre de 2026.

Una vez finalizada la fase de desarrollo colaborativo, se prevé que a principios de 2028 se firme un acuerdo de diseño y construcción para dar inicio a las obras. Se espera que el proyecto esté terminado a principios de 2034.