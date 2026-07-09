Ferrovial desarrollará un campus de centro de datos en Alcobendas (Madrid) con una inversión de 1.000 millones

La Aceleradora de Inversiones regional ha declarado este desarrollo como Proyecto de Especial Interés, facilitando su tramitación administrativa.

El campus cuenta con informes favorables en urbanismo, estrategia digital y transición energética, y ya dispone de licencia para iniciar las obras.

El proyecto refuerza la posición de la Comunidad de Madrid como referente digital en el sur de Europa y generará medio centenar de empleos directos indefinidos en su primera fase.

Ferrovial invertirá 1.000 millones de euros en un campus de centros de datos en Alcobendas (Madrid), con una capacidad superior a 100 MW.

Ferrovial desarrollará un campus de centros de datos en Alcobendas (Madrid) con una inversión de 1.000 millones de euros y una capacidad superior a los 100 megavatios (MW).

Este proyecto de la empresa Ferrovial en Alcobendas supondrá un paso más en la consolidación de la región "como referencia digital" del sur de Europa, según ha adelantado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es un proyecto que va en la línea de lo que estamos trabajando desde nuestra Consejería de Digitalización", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado especialmente las prestaciones de la Tarjeta Sanitaria Virtual que está "salvando muchas vidas y detectando de manera precoz muchísimas enfermedades".

Díaz Ayuso ha subrayado que la Comunidad de Madrid tiene la mayor presencia de empresas de alta tecnología y centros de datos en España, y la segunda en Europa con mayor número de profesionales en este sector.

Complejo tecnológico

Este futuro complejo tecnológico alcobendense cuenta ya con los informes favorables en materia de urbanismo, estrategia digital y transición energética, así como la licencia de movimiento de tierras que habilita el comienzo de las obras para su construcción.

La primera fase del campus, en la que está previsto alcanzar 60 MW de potencia y la creación de medio centenar de empleos directos indefinidos, ha sido declarada Proyecto de Especial Interés por la Aceleradora de Inversiones regional, entidad que permite agilizar y coordinar toda la tramitación administrativa de las grandes infraestructuras, han indicado desde el Gobierno regional.

Desde su creación en 2023, la Aceleradora ha declarado 17 proyectos de Especial Interés, que suman una inversión global cercana a los 9.000 millones de euros y más de 5.000 empleos.

Once de ellos corresponden a centros de procesamiento de datos, cuatro al ámbito biofarmacéutico, uno a energías renovables y otro a logística. Actualmente hay además cuatro iniciativas en cartera cuya viabilidad se está estudiando.