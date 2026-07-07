ACS construirá un centro de datos en Berlín para NTT Global Data Centers

La entrega de las primeras salas está prevista para 2028 y la finalización del conjunto para 2029.

El proyecto incluye un data center de tres plantas, un edificio de oficinas de cuatro pisos y sistemas avanzados de seguridad y gestión.

El contrato tiene un valor de varios cientos de millones de euros y los trabajos comenzarán este verano.

Hochtief, filial de ACS, construirá un centro de datos de 36 MW en Berlín para NTT Global Data Centers.

Hochtief, filial alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato para construir un centro de datos en Berlín con una capacidad de 36 megavatios (MW) para NTT Global Data Centers, según ha informado la compañía.

El importe aún no se ha detallado, aunque la empresa asegura que el contrato tiene un valor de "varios cientos de millones de euros".

Asimismo, ha explicado que los trabajos comenzarán este mismo verano, con la previsión de entregar las primeras salas de datos en 2028 y todo el conjunto en 2029.

La construcción correrá a cargo de un equipo integrado por Hochtief Infrastructure y Turner, una de sus filiales estadounidenses, a través de su empresa subsidiaria irlandesa Dornan.

El proyecto consiste en la construcción de un data center de tres plantas y 36 MW de potencia, así como de un edificio de oficinas de cuatro pisos.

El alcance incluye todos los trabajos de ingeniería eléctrica y mecánica, así como la implantación de sistemas avanzados de seguridad y gestión.

"Este proyecto refleja nuestro compromiso continuo con la infraestructura digital y refuerza la posición de liderazgo de Hochtief en este mercado. Alemania está experimentando una demanda fuerte y sostenida de capacidad para data centers y estamos en una posición idónea para apoyar la expansión continua de la infraestructura digital que sustenta el crecimiento económico y la innovación", ha señalado el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría.

En 2025, Hochtief consiguió nuevos pedidos en data centers por valor de 16.800 millones de euros, lo que supuso que este segmento representara el 21% de su cartera de pedidos.