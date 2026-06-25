Entrecanales (Acciona): "Silence nuestra marca de vehículos eléctricos, está muy cerca de venderse a un operador chino"

Acciona ha destacado su fuerte crecimiento en infraestructuras y gestión del agua, con importantes proyectos y concesiones internacionales en cartera.

La llegada de un operador chino podría asegurar el futuro y aumentar la capacidad de producción de Silence en Barcelona, ampliando sus perspectivas internacionales.

Silence, líder en motos eléctricas en España y fabricante del nanocar S04, produce en la antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.

Acciona está a punto de vender su marca de vehículos eléctricos Silence a un operador chino, según ha confirmado su presidente José Manuel Entrecanales.

El Grupo Acciona, el gigante de las infraestructuras y las energías renovables, está a punto de cerrar su capítulo en el sector de la movilidad eléctrica con la venta a un operador chino de su negocio Silence, de coches y motos eléctricas.

Así lo ha sugerido el propio presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales, durante la rueda de prensa posterior a la junta general de accionistas. El directivo ha dejado claro que el grupo busca un socio de primer nivel que impulse la marca a una nueva escala global, "hay mucho interés por parte del mercado asiático de entrar en España".

Todo apunta a un cambio de manos completo en el control de la división de movilidad, aunque la cúpula de Acciona asegura que, pese a que aún se está cocinando, confían anunciar el desenlace en breve.

Silence, conocida por liderar el mercado de las motos eléctricas en España y por su revolucionario microcoche urbano, el nanocar Silence S04, concentra su producción en las antiguas instalaciones de Nissan en la Zona Franca de Barcelona.

Las marcas asiáticas quieren entrar en la UE por la puerta de atrás, con marcas europeas, porque dominan actualmente la cadena de suministro global de baterías y componentes para vehículos eléctricos, y suelen ser muy competitivas.

La noticia llega tras un periodo de intensa expansión para Silence, que recientemente había sellado una alianza de distribución paneuropea con Nissan y presentado sus primeras furgonetas de última milla.

La irrupción de un operador chino en la ecuación no solo aseguraría el futuro y el volumen de fabricación en la planta de Barcelona, sino que transformaría por completo las aspiraciones de la marca insignia de Acciona.

"Superciclo" inversor en infraestructuras

"Las infraestructuras han dejado de ser únicamente un motor de crecimiento para convertirse en activos críticos de soberanía estratégica y cohesión social", ha comenzado a decir el presidente ejecutivo de la compañía.

"Según PwC, el mundo invertirá más de 150 billones de dólares en infraestructuras durante los próximos veinticinco años, y una parte muy importante de esos recursos dirigidos a energía, transporte urbano e interurbano y agua".

Así que, Entrecanales ha confirmado que "nos enfrentamos a un hiperciclo de infraestructuras", y para muestra los más de 150.000 millones que tiene la compañía en cartera, una de las más altas del sector empresarial español.

"ACCIONA Infraestructuras ha vivido uno de los mejores años de su historia, y lo ha hecho construyendo la base de los próximos, y los últimos 30.000 millones que hemos contabilizado en nuestra cartera corresponde al enorme proyecto de saneamientos de agua en Pernambuco (Brasil), con 35 años de concesión.

Pero sobre ese futuro, la compañía cuenta con cuatro proyectos icónicos. El cierre financiero del SR-400 en Atlanta, una de las concesiones de transporte urbano más importantes de Estados Unidos, el Eglinton Crosstown West en Toronto, el cierre financiero del Central West Orana en Australia, el avance del Western Harbour Tunnel de Sídney (también en Australia), o la Línea 6 del metro de São Paulo (Brasil), "que entrará en servicio en unos días", dicho su máximo responsable.

Y además, "gestionamos hoy 24 activos en 8 países, con una inversión asociada de más de 30.000 millones de euros —más de tres veces la cifra de hace dos años".

El agua, nuevo motor económico

Otro de los negocios donde también hay un gran recorrido es el del agua. "Experimenta una transformación parecida a la que vivió el sector de la energía hace 25 años".

"Nuestro crecimiento se ha apoyado en las concesiones de desaladoras en Chile y Marruecos y cuatro grandes concesiones de suministro y saneamiento de agua potable en Brasil para más de 9 millones de personas".

Y "desde 2006 somos uno de los líderes mundiales indiscutibles en la gestión integral del ciclo del agua y desalación".