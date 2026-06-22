Hochtief (ACS) ingresa en el DAX 40 alemán para abrir una nueva etapa de "crecimiento sostenible a largo plazo"

El grupo ACS considera este hito como resultado de décadas de liderazgo y compromiso, y como un impulso para el crecimiento y la innovación a largo plazo.

La compañía, con más de 150 años de historia, reafirma su liderazgo internacional en el desarrollo de infraestructuras.

Esta incorporación consolida a Hochtief entre las 40 empresas más importantes del país y destaca la solidez de su modelo de negocio.

Hochtief, filial alemana del grupo ACS, ha ingresado en el DAX 40, el principal índice bursátil de Alemania.

Hochtief, constructora alemana del grupo ACS, ha entrado en el DAX 40, el principal índice bursátil de Alemania y uno de los más relevantes de Europa. Este movimiento supone un hito histórico tanto para la compañía como para el grupo ACS.

La incorporación al selectivo alemán sitúa a Hochtief entre las 40 empresas más importantes del país y "refleja la solidez de su modelo de negocio, basado en la excelencia operativa, la innovación y una visión global a largo plazo", ha destacado la compañía.

La compañía, con más de 150 años de historia, consolida así su posicionamiento como uno de los grandes referentes internacionales en el desarrollo de infraestructuras.

Desde el grupo han remarcado que este logro "es fruto de décadas de liderazgo, ejecución y compromiso, así como del talento y la dedicación de sus equipos".

En esta línea, han defendido que "este avance refuerza su papel en la creación de infraestructuras que impulsan el crecimiento económico, transforman comunidades y generan valor sostenible a largo plazo".

Con este paso, Hochtief abre una nueva etapa en su trayectoria y "reafirma su ambición de seguir liderando el desarrollo de infraestructuras a nivel global".