Thiess (ACS) se adjudica tres nuevos contratos en Australia para proyectos de oro y minerales críticos

Estos trabajos serán realizados por PYBAR, la unidad de Thiess especializada en minería metálica subterránea.

En Tasmania, MMG ha renovado por dos años el contrato de Thiess en la mina Rosebery tras resultados satisfactorios en seguridad y producción.

Los proyectos incluyen el desarrollo de galerías en Sunday Creek y servicios de perforación y ventilación en la mina Fosterville, ambas en Victoria.

Thiess, filial de ACS, ha conseguido tres nuevos contratos mineros en Australia, reforzando su presencia en minería subterránea.

Thiess, empresa minera de Cimic (la filial australiana de ACS) ha anunciado la firma de tres nuevos contratos en Australia.

En concreto, los proyectos son el Sunday Creek Gold-Antimony, en Victoria; otro en la mina Fosterville, también en Victoria; y una ampliación contractual en Rosebery, Tasmania.

Los trabajos refuerzan su presencia en minería subterránea y en el segmento de minerales críticos, un área que la empresa define como "estratégica para el futuro económico y energético del país".

En Sunday Creek, Southern Cross Gold Consolidated eligió a Thiess para ejecutar la galería de acceso subterránea, con trabajos de portal, rampa principal, sostenimiento y desarrollo lateral.

En Fosterville, Agnico Eagle le encargó servicios de perforación y revestimiento de pozo para una chimenea de 374 metros, pieza clave de una mejora mayor de ventilación en la mina.

Trabajos de Thiess

En Rosebery, MMG renovó por dos años el contrato, una extensión que llega tras un primer contrato de tres años con resultados de producción segura y sin lesiones registrables.

El director general de Underground de Thiess, James Glover, destacó que "los proyectos reflejan la capacidad del grupo para operar en entornos subterráneos técnicamente complejos y movilizarse con rapidez manteniendo la seguridad".

Por su parte, el ejecutivo y presidente de Thiess, Michael Wright, subrayó que "los nuevos contratos consolidan el papel de la compañía como socio de referencia en proyectos subterráneos de alto valor".

Thiess precisó además que los trabajos serán ejecutados por PYBAR, su especialista en minería metálica subterránea.