KIP y Turner (ACS) participan en un proyecto de 502 millones de euros en la Universidad de Kentucky (EEUU)

Turner y Walsh Construction Group forman el equipo de diseño y construcción, mientras que Sedgman (parte del Grupo Cimic de ACS) lidera el diseño de ingeniería inicial del proyecto.

La financiación se logra mediante bonos de ingresos sénior exentos de impuestos y se espera que la construcción finalice en 2029.

El proyecto incluye el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de la planta, mejorando los sistemas de distribución de energía del campus universitario.

Kentucky Infrastructure Partners (KIP) y Turner (ACS) participan en un proyecto de 502 millones de euros para una nueva planta central de servicios públicos en la Universidad de Kentucky.

Kentucky Infrastructure Partners (KIP) ha anunciado este viernes que ha alcanzado el cierre financiero del proyecto de la Central de Servicios Públicos de la Universidad de Kentucky (Estados Unidos) y en el que Turner (ACS) participa en el diseño y construcción.

El proyecto incluye el diseño, la construcción, la financiación, la operación y el mantenimiento de una nueva planta central de servicios públicos "de última generación" y mejoras "significativas" en los sistemas de distribución de energía del distrito universitario

Este tiene una inversión total de 580 millones de dólares (unos 502,3 millones de euros, al cambio actual).

Así, proporcionará una mayor capacidad de calefacción, refrigeración y suministro eléctrico de respaldo para apoyar programas de inversión, incluida la ampliación del Hospital Albert B. Chandler de la Universidad de Kentucky y otras instalaciones "clave", explica en un comunicado Turner, filial estadounidense de ACS.

Turner Construction Company, a través de una joint venture junto con Walsh Construction Group (Walsh-Turner DBJV), ha sido seleccionada como equipo de diseño y construcción.

El proyecto se financia mediante la emisión de bonos de ingresos sénior exentos de impuestos (Serie 2026A), con un valor nominal aproximado de 424 millones de dólares (unos 367 millones de euros), junto con el capital del patrocinador y otras fuentes de financiación que forman parte de la estructura de capital total de 580 millones de dólares.

El cierre financiero se produce tras el cierre comercial (alcanzado el 22 de mayo de 2026), lo que permite que el proyecto pase a la fase de construcción propiamente dicha, cuya finalización está prevista para 2029.

Sedgman

Durante el mismo, a partir de un acuerdo de colaboración público-privada a largo plazo, KIP diseñará, construirá, financiará y operará las instalaciones durante unos 30 años tras finalizar la construcción, recoge el comunicado.

"Estamos orgullosos de trabajar junto con la Universidad de Kentucky, Walsh, Plenary y Noresco para crear la base que sustentará la misión de la universidad en materia de salud, investigación y educación", ha declarado el vicepresidente ejecutivo de Construcción de Turner, David Opalka.

"Al trabajar con socios experimentados, podemos emprender proyectos complejos y transformadores que fortalecerán nuestra infraestructura, ampliarán la atención médica en UK HealthCare y brindarán un mejor servicio a la población de Kentucky para las generaciones venideras", afirma el presidente de la Universidad de Kentucky, Eli Capilouto.

Sedgman, empresa integrada en el grupo Cimic, filial del Grupo ACS, ha sido seleccionada para llevar a cabo el diseño de ingeniería inicial (FEED, por sus siglas en inglés) del proyecto Clearwater de E3 Lithium en Alberta (Canadá).

El alcance del proyecto respaldará la siguiente fase de definición del mismo, proporcionando una base de ingeniería "técnicamente rigurosa y con transparencia de costes" que sirva de base para las decisiones clave de desarrollo y la preparación para las fases de ejecución posteriores, señala el comunicado, que apunta que Clearwater incorporaría la tecnología de extracción directa de litio, lo que permitirá la recuperación "eficiente y sostenible" de litio apto para baterías a partir de recursos de salmuera.

La función de Sedgman se basará en su capacidad de procesamiento de minerales y ejecución de estudios para impulsar Clearwater a través del FEED, para lo que aplicará "una gobernanza disciplinada, ingeniería integrada y un enfoque práctico en la ejecución" con el fin de reevaluar los riesgos del desarrollo del proyecto, comparte.