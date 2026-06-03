Hochtief (ACS) se adjudica la construcción de una planta de tratamiento de agua para semiconductores en Alemania

El proyecto refuerza la apuesta estratégica de ACS por sectores de alto crecimiento como los semiconductores, la energía y las infraestructuras sostenibles.

La planta suministrará agua industrial al mayor clúster de semiconductores de Europa a partir de 2030, e incluirá un periodo de prueba y contrato de mantenimiento posterior.

El contrato, en colaboración con SachsenEnergie, está valorado en varios cientos de millones de euros y se desarrollará en dos fases, con inicio de construcción en 2027.

Hochtief (ACS) construirá una planta de tratamiento de agua fluvial en Dresde, Alemania, para abastecer a la industria de semiconductores.

Hochtief, constructora alemana del grupo ACS, se ha adjudicado un contrato con SachsenEnergie para diseñar y construir una planta de tratamiento de agua fluvial con el objetivo de abastecer a la industria de semiconductores en Dresde, Alemania. El contrato está valorado en varios cientos de millones de euros.

A partir de 2030, la instalación permitirá suministrar agua industrial procedente del río Elba a las empresas ubicadas en el mayor clúster de semiconductores de Europa.

Hochtief ejecutará el proyecto bajo un modelo de contratación en dos fases. La etapa de diseño durará hasta abril de 2028, aunque la construcción comenzará a mediados de 2027.



A la fase de construcción le seguirá un periodo de funcionamiento de prueba de un año. Posteriormente, la constructora seguirá manteniendo un contrato de mantenimiento de varios años.

El alcance del proyecto incluye la entrega de una planta de tratamiento de agua de alta capacidad, lo que abarca la construcción del edificio, la ingeniería de la planta y la ingeniería de procesos. La instalación funcionará como proveedor central de agua para la industria de los semiconductores en la región de Dresde.

Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha señalado que el proyecto subraya el "enfoque estratégico de la compañía en mercados futuros de alto crecimiento, como los semiconductores, la energía y las infraestructuras sostenibles".

"Al combinar nuestra experiencia en diseño, ejecución y operaciones, contribuimos a garantizar el suministro de agua industrial esencial, al tiempo que apoyamos el desarrollo sostenible de un importante centro tecnológico europeo", destacó Santamaría.