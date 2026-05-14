FlatironDragados (ACS) inicia la construcción del plan frente a inundaciones en Virginia, uno de sus proyectos de resiliencia

La compañía también desarrolla otros proyectos similares de protección frente a inundaciones en Texas, Nueva York y Nueva Jersey.

Estas infraestructuras forman parte de la estrategia de resiliencia de FlatironDragados frente a las amenazas climáticas y desastres naturales.

El proyecto está valorado en 518 millones de dólares e incluye estaciones de bombeo, compuertas de marea y barreras contra inundaciones para proteger a la comunidad.

FlatironDragados, filial de ACS, inicia la construcción de un proyecto de mejoras de drenaje pluvial en barrios de Virginia Beach, Virginia.

FlatironDragados, la filial de ACS dedicada a la ingeniería civil, avanza hacia la fase de construcción del proyecto de mejoras de drenaje pluvial de Windsor Woods, Princess Anne Plaza y The Lakes, barrios de Virginia Beach, ciudad del distrito estadounidense de Virginia.

El proyecto está valorado en 518 millones de dólares y empieza a ejecutarse tras completar con éxito una fase colaborativa de preconstrucción de dos años junto con la Ciudad de Virginia Beach y su socio de diseño, Arcadis.

La ejecución del programa integral de infraestructuras de protección frente a inundaciones desarrollado por la Ciudad de Virginia Beach. Además, protegerá los activos municipales y responderá a las necesidades de la comunidad durante las próximas generaciones.

El proyecto permitirá mejorar el almacenamiento y el drenaje de aguas pluviales. Lo hará mediante el uso de grandes estaciones de bombeo, compuertas de marea para minimizar el impacto de las mareas y maximizar la capacidad de almacenamiento.

Asimismo, construirá barreras contra inundaciones, junto con la mejora de los canales de drenaje.

Más proyectos

Estas obras se enmarcan en la estrategia de FlatironDragados de construir infraestructuras de resiliencia que protejan a las comunidades, las instalaciones vitales y las cadenas de suministro esenciales frente al aumento de las amenazas climáticas y los desastres naturales.

Además, se suma a otros programas de resiliencia que está llevando a cabo FlatironDragados como el proyecto Storm Surge Upgraded en Texas, el North West Battery City Resiliency en Nueva York y el Rebuild by Desing Hudson River Resiliency en Nueva Jersey.