Florentino Pérez sitúa como prioridades de ACS la nueva demanda energética, los materiales críticos y la defensa

ACS anuncia un dividendo anual de 2,4 euros para 2026, un 20% más que el del año anterior, y presume de cartera récord de 93.000 millones de euros.

La compañía alcanzó en 2025 casi 50.000 millones en ventas, elevó su Ebitda un 25% y registró un beneficio neto de 950 millones.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha situado como "nuevos vectores de crecimiento" de la compañía para la próxima década a la demanda energética, los materiales críticos y la defensa.

En su intervención ante la Junta General de Accionistas realizada este viernes, Pérez ha indicado que la hoja de ruta de ACS seguirá marcada además por la movilidad sostenible, la digitalización o las infraestructuras sociales.

Del mismo modo, ha anunciado un dividendo anual para 2026 de 2,4 euros, lo que supone un 20% más que el entregado el año anterior. Ha cifrado también la rentabilidad anual para el accionista desde el año 2000 en el 17%, multiplicando por 54 veces la inversión inicial.

Una junta en la que se presentaron los resultados de 2025 en los que la compañía rozó los 50.000 millones en ventas, elevó su Ebitda un 25% hasta 3.070 millones y alcanzó un beneficio neto de 950 millones, un 15% más que en 2024. No registró deuda y su flujo de caja superó los 2.100 millones.

El presidente de ACS ha recordado además que la cartera de pedidos alcanzó un nuevo récord con 93.000 millones de euros. Una cartera que -ha dicho- es la mejor prueba de su posición competitiva y de la visibilidad de crecimiento en un entorno en el que las infraestructuras de nueva generación "serán uno de los grandes motores de inversión en el mundo".

Respecto del futuro indicó que la expansión de la inteligencia artificial, la mayor electrificación de la economía, la necesidad de reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, y la transformación de las ciudades están redefiniendo las prioridades de gobiernos, empresas e inversores.

"Y ACS quiere liderar esa transformación con una propuesta integral: desarrollar, financiar, construir y operar activos de infraestructura en el mundo", ha indicado.

Una etapa en la que las infraestructuras viven una profunda evolución marcada por la digitalización, la transición energética, la movilidad sostenible y la necesidad de nuevos modelos de financiación y de gestión del riesgo, ha indicado.

Durante su intervención, ha resaltado la trayectoria y la transformación de ACS en un "líder global de infraestructuras esenciales y de nueva generación"; los resultados alcanzados con "una sólida fortaleza financiera"; la creación de valor para el accionista; y la visión de futuro de la compañía, con la innovación, la sostenibilidad y el talento "como ejes fundamentales".

Respecto de las prioridades de futuro ha resaltado la gran demanda de nuevos proyectos relacionados con la movilidad sostenible, la digitalización o las infraestructuras sociales, pero también con la nueva demanda energética, los materiales críticos o la defensa, "que componen nuestros vectores de crecimiento para la próxima década".

"Este crecimiento lo abordaremos con la misma cultura que nos ha traído hasta aquí: disciplina en la asignación de recursos, gestión rigurosa del riesgo y una ejecución eficiente", ha indicado.

Esto -ha dicho- "nos permitirá seguir invirtiendo y creciendo sin perder de vista lo más importante: ofrecer resultados sostenibles, proteger la generación de caja y crear valor a largo plazo para nuestros accionistas y para la sociedad en general".

Y concluyó indicando que miran al futuro "con la ambición del primer día", pero también con la prudencia y "la experiencia que nos dan cuatro décadas de trabajo bien hecho".

El consejero delegado de ACS, Juan Santamaría; y el presidente, Florentino Pérez.

"Pueden estar seguros de que seguiremos actuando con la misma exigencia, la misma responsabilidad y el mismo compromiso con la creación de valor, para continuar fortaleciendo a ACS y para seguir contribuyendo al progreso de la sociedad", ha señalado a la Junta General de Accionistas.

En su intervención, el consejero delegado, Juan Santamaría, profundizó en estos proyectos y prioridades en los que destacó por encima de todos el desarrollo de la infraestructura digital.

"La carrera por la inteligencia artificial, los datos, la ciberseguridad, las redes y el espacio están acelerando inversiones que hace pocos años parecían lejanas", ha indicado.

En relación a la energía y, asociada a ella, la seguridad de suministro, ha dicho que la mayor electrificación de las economías, la necesidad de ampliar las redes de transmisión y distribución, así como la capacidad de almacenamiento, y el aumento estructural de la demanda energética están acelerando la inversión.

Nuevos proyectos

También ha advertido de un renovado interés por soluciones vinculadas a la energía nuclear y al ciclo de vida de los activos: desde nueva capacidad de generación hasta el mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones actuales; así como el desarrollo de nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños.

Respecto del sector de la defensa ha indicado que los planes de inversión en Estados Unidos, Europa y Australia están aumentando, y eso abre oportunidades relevantes en infraestructuras asociadas. "Son oportunidades que abarcan tanto proyectos de obra civil como de edificación especializada, además de contratos de servicios colaborativos a largo plazo".