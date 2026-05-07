Cimic (ACS) se adjudica la construcción de un nuevo centro de datos en Hong Kong

El grupo ACS refuerza su posición global en infraestructura digital, con filiales como Turner en EE.UU. y Dornan en Europa trabajando para grandes empresas tecnológicas.

El edificio será de gran altura, contará con un sótano de dos plantas y deberá cumplir exigentes criterios de seguridad y eficiencia.

Cimic, filial australiana de ACS, ha ganado un contrato para construir un nuevo centro de datos en Hong Kong a través de su subsidiaria Leighton Asia.

Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Hong Kong para construir un nuevo centro de datos a través de su empresa subsidiaria Leighton Asia, según ha informado la compañía en un comunicado.

Los trabajos abarcan la construcción de un edificio "de gran altura" con un sótano de dos plantas e incluyen la obra estructural, que tendrá que cumplir con criterios estrictos de seguridad y eficiencia.

"Este proyecto refleja el papel de Leighton Asia en la entrega de infraestructura crítica de centros de datos durante todo el ciclo de vida de los activos digitales y tecnológicos. Con escala, experiencia en ingeniería y capacidad de entrega, estamos bien posicionados para respaldar la creciente demanda de infraestructura de datos segura, resistente y de alto rendimiento", ha señalado el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.

Leighton Asia ya ha entregado varios proyectos de centros de datos en toda Asia, con trabajos activos y finalizados en Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Singapur y Hong Kong.

Todo ello se suma a los múltiples centros de datos en los que el resto de las filiales de ACS están trabajando en todo el mundo, principalmente su empresa estadounidense Turner, que levanta este tipo de infraestructuras para gigantes tecnológicos como Meta, o su empresa irlandesa Dornan, cuyo objetivo es replicar la estrategia de Turner en Europa.

Esta consolidación del grupo en el ámbito de la infraestructura digital, unido al desarrollo de otros segmentos en boga como la defensa, la energía o la biofarmacéutica han impulsado la acción hasta los 140 euros, lo que supone multiplicar por más de seis veces los 21 euros en los que cotizaba en 2022.