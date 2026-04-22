El grupo ACS se asocia con Acciona y Meridiam e inician las obras de una autopista de peaje en Atlanta de 9.220 M€

La autopista busca mejorar el tráfico, reducir la congestión y reforzar la conectividad en el área metropolitana de Atlanta, además de generar empleo y apoyar el crecimiento económico.

La construcción será realizada por Acciona y FlatironDragados en un plazo de 5,5 años, tras lo cual comenzará un periodo de explotación de 50 años.

El proyecto abarca el diseño, construcción, financiación y explotación de la infraestructura durante 55 años, con 26 kilómetros de carriles express.

ACS, Acciona y Meridiam han iniciado las obras de la autopista de peaje SR 400 Express Lanes en Atlanta, con un presupuesto de 9.220 millones de euros.

Un consorcio formado por ACS, Acciona y Meridiam ha comenzado este miércoles las obras de la autopista de peaje SR 400 Express Lanes en Atlanta (Georgia, Estados Unidos), que cuenta con un presupuesto de 10.800 millones de dólares (9.220 millones de euros).

El proyecto abarca el diseño, la construcción, la financiación y la explotación durante 55 años de la infraestructura.

Esta alianza participada al 33,33% por cada una de las tres empresas se hizo con este contrato en agosto de 2024 e incluye el mantenimiento de 26 kilómetros de carriles express, según ha informado la multinacional presidida por Florentino Pérez en un comunicado.

En Estados Unidos, los carriles express se construyen junto a una autovía en los tramos más congestionados y los usuarios pueden discurrir por ellos pero pagando un peaje, aunque sin necesidad de parar gracias a las lecturas automáticas, y cuyo precio varía en función de la demanda.

La construcción de la infraestructura entre la estación de North Springs y el norte de McFarland Parkway será ejecutada por Acciona (50%) y FlatironDragados (50%) en un plazo de 5,5 años, tras el cual comenzará otro plazo de explotación de 50 años y en el que ACS participará a través de su concesionaria Iridium.

Steve DeWitt, CEO de ACS Infra, ha comentado que "el inicio de obras supone un hito importante para uno de los corredores de transporte más críticos de Georgia" y que están "orgullosos de ejecutar un proyecto que aportará beneficios de movilidad a largo plazo, apoyará el crecimiento económico y mejorará la experiencia diaria de desplazamiento de las comunidades a lo largo de la SR 400 y el área metropolitana de Atlanta"

Además, Javier Sevilla, el consejero delegado de FlatironDragados, ha declarado que la compleja iniciativa "generará importantes oportunidades de empleo e impulsará un crecimiento económico y empresarial sostenido en toda la región".

En otro comunicado, Acciona explica que las primeras fases de la construcción incluirán el movimiento de tierras, los trabajos de topografía y geotécnicos, la coordinación de los servicios públicos, las operaciones de desbroce y nivelación, el mantenimiento de las instalaciones de tráfico, los trabajos de cimentación para las estructuras y los sistemas de contención.

La estructura de financiación del proyecto combina apoyo del Gobierno federal (TIFIA) y bonos exentos de impuestos (PAB), junto con inversión de capital privado, lo que asegura el desarrollo en la ejecución de esta inversión.

El objetivo final del proyecto es mejorar el tráfico del corredor, reducir la congestión y reforzar la conectividad entre los principales centros de empleo, las comunidades residenciales y los nodos de transporte, incluido el entorno metropolitano de Atlanta.