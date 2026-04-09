Sacyr y Built se postulan como socios preferentes para la construcción del nuevo estadio de Brisbane en Australia

La alianza busca combinar experiencia global y local para ofrecer soluciones innovadoras y eficientes en infraestructuras australianas.

El tándem Sacyr-Built también ha sido escogido como socio preferente para construir el nuevo hospital Peel Health Campus en Mandurah.

Ambas compañías han sido seleccionadas como una de las dos candidaturas finalistas para construir el nuevo estadio de Brisbane.

Sacyr y Built han firmado un acuerdo marco de colaboración para desarrollar conjuntamente proyectos en Australia.

Sacyr y Built han firmado un acuerdo marco de colaboración para ejecutar conjuntamente proyectos de construcción en Australia. Esta unión combina la experiencia de Built en el país con la capacidad técnica y el conocimiento global de Sacyr en todo tipo de infraestructuras.

El último hito del tándem formado por ambas compañías ha sido su selección como candidatas a construir el nuevo estadio de Brisbane en Australia.

El binomio conforma una de las dos candidaturas finalistas seleccionadas por la Autoridad Independiente de Infraestructura y Coordinación de los Juegos (GIICA) para ejecutar la obra. La otra está formada por las multinacionales John Holland y BESIX Watpac.

La oportunidad de construir el nuevo estadio de Brisbane atrajo el interés de empresas constructoras de toda Australia y del mundo. Las dos empresas conjuntas se aseguraron sus dos primeros puestos tras un riguroso proceso de evaluación de cinco meses.

Ahora, ambos binomios participan en una fase de participación temprana del contratista, donde cada equipo trabaja de forma independiente con GIICA y el equipo de diseño del estadio para revisar el diseño y la planificación inicial.

La idea es que propongan soluciones de construcción innovadoras y eficientes que permitan entregar un estadio de primer nivel a tiempo y presupuesto.

El ganador del proyecto se conocerá cuando este proceso termine, en un plazo de unos tres meses.

Otros proyectos

Recientemente, la joint venture entre Sacyr y Built también ha sido seleccionada como socio preferente (preferred alliance partner) para la construcción del nuevo hospital Peel Health Campus en Mandurah, cerca de Perth, en Australia Occidental.

El nuevo hospital se construirá junto al actual y ofrecerá una instalación vanguardista de seis plantas con un incremento significativo de los servicios médicos para la región.

El equipo de Sacyr y Built está avanzando en el diseño y desarrollo junto con el Gobierno de Australia Occidental y se espera que la construcción comience a mediados de 2026.

Rafael Gómez del Río, director general de Sacyr Ingeniería e Infraestructuras, ha destacado la importancia del acuerdo estratégico: "Built y Sacyr comparten la visión de construir infraestructuras más inteligentes y resilientes".

"Al combinar la capacidad global con la fortaleza local, nuestra alianza garantiza la certidumbre, la eficiencia y el valor a largo plazo para nuestros clientes y las comunidades", ha destacado Gómez del Río.

Con una sólida experiencia en el sector, Built y Sacyr se asocian para impulsar el creciente desarrollo de infraestructuras en Australia, creando impacto positivo y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

Fortalezas complementarias

David Paterson, CEO de Construcción de Built, ha manifestado que Sacyr "aporta una profunda experiencia global en la ejecución de infraestructuras sociales a gran escala y acceso a cadenas de suministro internacionales".

Además, en ojos de Paterson, el acuerdo "combina la capacidad nacional y la construcción digital de Built, por lo que ofrece un enfoque de ejecución que proporciona certidumbre, escala y beneficio para la comunidad".

"La cartera de proyectos de infraestructuras de Australia exige equipos capaces de gestionar su complejidad con confianza, combinando escala e innovación para asegurar su ejecución de manera eficiente y con los más altos estándares", ha añadido.

Sacyr se marcó entre sus objetivos prioritarios del Plan Estratégico 2024-2027 aumentar su cartera de proyectos en países de habla inglesa.

Hito estratégico

La compañía, a través de su filial Sacyr Agua, ya inició su actividad en Australia en 2008 con la construcción y explotación de la desaladora de Binningup.

Además, ha construido varios proyectos de tratamiento de agua y residuos; y, con este acuerdo, avanza en esta dirección y refuerza su sólida base de crecimiento.