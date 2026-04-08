Cimic (ACS) gana un nuevo centro de datos en Malasia

El proyecto forma parte de un desarrollo de campus a hiperescala para responder a la demanda de capacidad digital segura y eficiente en el sudeste asiático.

Leighton Asia, empresa del grupo, ejecutará íntegramente las obras aprovechando su experiencia y alianzas en la región.

Cimic, filial de ACS, se ha adjudicado la construcción de un nuevo campus de centros de datos en Malasia.

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Malasia para la construcción de un nuevo campus de centros de datos. Este proyecto supone ampliar su presencia en el desarrollo de este tipo de infraestructuras en la región asiática.

Su empresa Leighton Asia se encargará de la ejecución integral de las obras del campus, aprovechando su experiencia en la región y sus alianzas en toda la cadena de suministro, según ha informado la compañía en un comunicado.

"La inversión en infraestructura digital a gran escala como esta es esencial para la siguiente fase de crecimiento económico en el sudeste asiático, proporcionando las plataformas necesarias para que las industrias lideradas por la nube, los datos y la tecnología se expandan con confianza", ha señalado el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.

Leighton Asia ya ha entregado una cartera de proyectos de centros de datos en toda la región, con trabajos activos o completados en Malasia, Indonesia, Tailandia, India, Filipinas, Singapur y Hong Kong.

Este último proyecto en Malasia forma parte de un desarrollo de campus a hiperescala en múltiples fases que respaldará la creciente demanda de la región de capacidad digital segura, resiliente y energéticamente eficiente.