Hochtief (ACS) construirá las nuevas residencias de la Universidad de Southampton por 200 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Hochtief, filial de ACS, se adjudica un contrato de 200 millones de euros para construir y operar nuevas residencias estudiantiles en la Universidad de Southampton. El proyecto incluye el diseño, financiación, construcción y posterior gestión de 1.092 nuevas plazas de alojamiento y la modernización de 399 habitaciones existentes. La iniciativa contempla la restauración de Stoneham House, un edificio protegido y emblemático del campus universitario. Hochtief desarrollará el proyecto junto a Cityheart Limited y Vinci Building Limited, reforzando su presencia en el mercado británico de infraestructuras educativas.

Hochtief, filial del grupo español ACS, se ha adjudicado un contrato de colaboración público‑privada con la Universidad de Southampton para diseñar, construir, financiar y operar nuevas infraestructuras en el campus británico. El valor total del proyecto asciende a 200 millones de euros, según ha informado este miércoles.

En concreto, la compañía ha logrado un proyecto de colaboración público‑privada para la Universidad de Southampton, en el sur de Inglaterra, que contempla el desarrollo de nuevas instalaciones universitarias, con especial foco en alojamiento para estudiantes y servicios asociados en el campus.

El contrato se enmarca en la estrategia del grupo de incrementar su cartera de proyectos concesionales ligados a equipamientos educativos y residenciales en mercados maduros como Reino Unido y Alemania.

En virtud de este acuerdo, la compañía asumirá las labores de diseño, construcción, financiación y posterior operación de las infraestructuras durante un periodo de largo plazo, siguiendo el modelo habitual en este tipo de activos, que permite a la universidad disponer de nuevas dotaciones sin concentrar en el corto plazo el esfuerzo inversor.

La participación de Hochtief abarcará tanto la ejecución material de las obras como la gestión de los activos una vez entren en servicio, con estándares exigentes en materia de eficiencia energética y sostenibilidad, en línea con los últimos proyectos universitarios acometidos por el grupo en Alemania y otros países.

Cityheart Limited y Vinci Building Limited

Junto con sus socios, Cityheart Limited y Vinci Building Limited, Hochtief se encargará de la construcción de 1.092 nuevas plazas de alojamiento para estudiantes en los campus de Connaught y South Stoneham de aquí a 2029.

Además, modernizarán 399 habitaciones existentes y restaurarán Stoneham House, un edificio protegido y emblema histórico de la universidad.

En esta línea, Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief, ha explicado que "estamos construyendo la infraestructura que la universidad necesita para respaldar su crecimiento previsto, al tiempo que reforzamos nuestra posición en el mercado británico".

El proyecto de Southampton se suma a la cartera de contratos educativos de Hochtief en Europa, que incluye, entre otros, el desarrollo del campus universitario Helmut Schmidt de las Fuerzas Armadas alemanas en Hamburgo, adjudicado recientemente al grupo.