Hochtief (ACS) se adjudica una obra ferroviaria de 900 millones de euros en Suecia

Hochtief, constructora alemana de ACS, se ha adjudicado un contrato en Suecia valorado en 9.500 millones de coronas suecas (900 millones de euros) para diseñar y ampliar un tramo de 26 kilómetros de la línea ferroviaria East Link, cerca de Estocolmo.

Está previsto que el proyecto, que desarrollará en colaboración con el administrador de transporte sueco (Trafikverket) como parte de un acuerdo de colaboración, concluya en 2034, según ha informado en un comunicado.

"Con la ampliación de este enlace ferroviario en Suecia estamos contribuyendo de manera significativa al crecimiento de una infraestructura de transporte eficiente y sostenible en el norte de Europa", ha señalado el consejero delegado de ACS y Hochtief, Juan Santamaría.

El proyecto OL31 Vagnharad, situado al suroeste de Estocolmo, forma parte de la conexión ferroviaria East Link de 160 kilómetros prevista entre Jarna y Linkoping, e incluye el diseño y la construcción de varios túneles y puentes, así como una estación de tren.

Hochtief ya está planificando, construyendo y ampliando actualmente varias líneas ferroviarias de alta velocidad, entre las que destaca un tramo del tren de alta velocidad de California en Estados Unidos o el proyecto Logan and Gold Coast Faster Rail en Australia.

Como parte de la renovación general de la red de infraestructura ferroviaria alemana, Hochtief se adjudicó el pasado mes de julio un contrato de la operadora Deutsche Bahn para ampliar un tramo de 42 kilómetros de vía doble en la margen derecha del Rin, entre Wiesbaden y Lorchhausen.