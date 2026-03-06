Ferrovial se adjudica la construcción de dos tramos ferroviarios en Polonia de 604 millones de euros

La nueva línea ferroviaria busca mejorar la movilidad regional y fortalecer las conexiones desde Cracovia hacia el sur de Polonia.

Ferrovial, a través de su división de Construcción y su filial en Polonia (Budimex), se ha adjudicado un contrato en ese país de 2.580 millones de eslotis (604 millones de euros) para construir dos tramos de la nueva línea ferroviaria entre Podleze y Piekielko, en la región de Malopolskie.

El contrato ha sido adjudicado por PKP Polskie Linie Kolejowe, la entidad pública responsable del mantenimiento, modernización y operación de más del 95% de la red ferroviaria del país, según ha informado en un comunicado la compañía española con sede en Países Bajos.

La nueva línea forma parte de una de las iniciativas de renovación más significativas de Polonia, que busca mejorar la movilidad regional y fortalecer las conexiones desde Cracovia hacia el sur del país.

Durante los 46 meses de duración del proyecto, el consorcio desarrollará 17,5 kilómetros de vía electrificada de doble sentido, 1,9 kilómetros adicionales de sentido único y dos túneles paralelos de aproximadamente 900 metros cada uno.

Las estructuras principales incluyen 39 puentes y viaductos, 24 alcantarillas, 2 pasos subterráneos, 18 muros de contención y extensas obras de mejora del terreno, que incluyen más de 1.244 kilómetros de columnas para reforzar el suelo y 112.500 metros cúbicos de hormigón estructural.

"Con este proyecto, Ferrovial reafirma su posicionamiento como referente global en la construcción de estructuras ferroviarias complejas, túneles e infraestructura de movilidad, contribuyendo al desarrollo económico y al transporte sostenible en los mercados en los que opera", defiende la compañía.