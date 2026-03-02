ACS y Sacyr entran en un 'megaplan' de construcción de hospitales en Reino Unido de 42.300 millones

Sacyr y ACS cuentan con amplia experiencia en hospitales, habiendo construido más de 80 y 177 centros sanitarios respectivamente en varios países.

La iniciativa busca incrementar la capacidad hospitalaria del país y aprovechar la experiencia internacional en construcción de infraestructuras sanitarias.

ACS y Sacyr han sido seleccionadas por el NHS para participar en un programa de renovación de hospitales en Reino Unido valorado en 42.300 millones de euros.

ACS y Sacyr han sido seleccionadas por el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) para participar en un programa de renovación de hospitales valorado en 37.000 millones de libras (42.300 millones de euros).

Según ha informado el NHS en un comunicado, las 10 firmas seleccionadas -entre las que se encuentran las dos españolas- trabajarán a partir de ahora bajo un modelo de colaboración público-privada para mejorar la asistencia sanitaria en el país, en este caso en Inglaterra.

"Los 10 socios constructores han sido elegidos tras un proceso de contratación riguroso, justo y transparente. En conjunto, aportan una amplia experiencia en la construcción de hospitales, una gran capacidad en el mercado y un compromiso compartido de ofrecer mejores hospitales tanto para los pacientes como para el personal", asegura.

Junto con ACS -que participa con su filial Dragados- y Sacyr, las otras empresas internacionales escogidas son Bovis, Integrated Health Projects (IHP), John Graham, Kier Construction, Laing O'Rourke, Morgan Sindall, Skanska y Willmott Dixon.

Inicialmente, hasta 16 compañías fueron preseleccionadas, entre las que se encontraba la también española FCC, aunque el listado se ha reducido finalmente a 10 firmas, que participarán en la llamada Alianza de Hospitales 2.0.

Este programa persigue incrementar la capacidad hospitalaria del país, responder a la actual situación de tensión que vive el mercado de la construcción en Reino Unido, hacer más eficiente el sistema de construcción y capturar experiencia internacional.

En este sentido, Sacyr, por ejemplo, cuenta con experiencia en el diseño y construcción de infraestructuras sanitarias, con más de 80 hospitales y centros de salud construidos en siete países, que suman más de 18.000 camas. En Reino Unido, está realizando la construcción del centro especializado en cáncer New Velindre, en Cardiff.

En cuanto a Dragados (ACS), entre sus proyectos destacan hasta 177 hospitales, clínicas y centros de salud levantados en todo el mundo, entre ellos el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid).