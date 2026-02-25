ACS eleva su beneficio un 15%, hasta los 950 millones, y sitúa su cartera en 92.859 millones

ACS realizó inversiones estratégicas destacadas, como la adquisición de Dornan Engineering y la ampliación de capital en Abertis, además de fortalecer su plataforma de centros de datos con GIP como socio.

ACS elevó un 14,8% su beneficio neto atribuible en 2025, hasta los 950 millones de euros, con el empujón de Estados Unidos. Se trata de un incremento del 23,2% al ajustarse por el efecto del tipo de cambio.

El beneficio neto ordinario del grupo que preside Florentino Pérez -que excluyen los resultados extraordinarios en ambos ejercicios- aumentó un 25% hasta superar los 857 millones de euros, apoyado en la buena evolución del negocio en EEUU.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) se situó en 3.070 millones de euros, un 25% superior que en 2024. Destaca el fuerte crecimiento de Turner. Por su parte, el beneficio ordinario de explotación (ebit) alcanzó los 2.100 millones de euros, un 32,1% más.

Este avance responde al aumento del volumen de adjudicaciones registradas en el ejercicio, que superó los 62.500 millones de euros, un 26,9% más ajustado por tipo de cambio, especialmente impulsado por los mercados de infraestructuras de nueva generación, y con especial énfasis en la construcción de centros de datos.

Por su parte, el beneficio por acción (BPA) creció un 14,2%, hasta los 3,69 euros.

Situación financiera

El grupo español cerró el año con una caja neta de 17 millones de euros, lo que supone una fuerte mejora de 719 millones desde diciembre de 2024, a pesar de las importantes inversiones en asignaciones estratégicas de capital y a la devaluación del dólar.

Esta buena evolución se debe al fuerte flujo de caja operativo neto de 2.212 millones de euros, lo que ha permitido mantener una atractiva remuneración al accionista (448 millones de euros en efectivo más 293 millones de euros en acciones de ACS) y realizar inversiones estratégicas por un valor de 1.723 millones de euros.

Entre ellas destacan, los 564 millones de euros destinados al desarrollo de la plataforma de centros de datos, donde se ha incorporado GIP como socio estratégico.

Destaca también la adquisición por 436 millones de Dornan, ingeniería europea especializada en la construcción de centros de datos e infraestructuras tecnológicamente avanzadas, y la ampliación de capital en Abertis por 200 millones.

Turner

Turner mostró un fuerte crecimiento de ventas (+34%) impulsado por el buen comportamiento orgánico (+28%), fundamentalmente en los sectores de centros de datos, salud, deportes y educación.

Destacó igualmente la contribución de Dornan Engineering, la firma irlandesa de ingeniería electromecánica adquirida por el grupo a finales de 2024.

El beneficio antes de impuestos aumentó un 62% respecto al mismo periodo del año pasado, superando los 917 millones de euros, con una mejora continua del margen hasta el 3,6% gracias a la especialización en proyectos de tecnología avanzada.

Además, las adjudicaciones crecieron un 37,8%, disparando la cartera de proyectos hasta los 37.699 millones de euros.

CIMIC

Las ventas de CIMIC aumentaron un 4,2% hasta situarse en 10.637 millones de euros, apoyados en el buen comportamiento de sectores estratégicos de crecimiento.

El beneficio ordinario antes de impuestos de CIMIC aumentó un 5,2% respecto al 2024, tras ajustar ambos años por las plusvalías no recurrentes de las transacciones, netas de provisiones, alcanzado los 473 millones de euros.

La cartera de proyectos superó los 21.800 millones de euros, impulsada por las adjudicaciones de 12.711 (+5,6% en términos comparables), gracias al crecimiento en todos los segmentos, especialmente en centros de datos, defensa y movilidad sostenible.

Ingeniería y construcción

Las ventas del área de Ingeniería y Construcción de ACS, en la que operan Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados, aumentaron un 11,6%, impulsadas por la actividad en los segmentos de alto crecimiento.

El ebitda creció un 22,5% superando los 626 millones de euros, y el beneficio antes de impuestos aumentó un 29,3%, hasta los 248 millones de euros.

Por su parte, la cartera se incrementó un 10,0% ajustada por tipo de cambio. En este sentido, los sectores que más crecieron fueron movilidad sostenible y transporte, además de infraestructuras y defensa, donde el grupo se encuentra en una sólida posición tanto en Estados Unidos como en España y Alemania.

Infraestructuras

El área de Infraestructuras, donde operan Abertis e Iridium, contribuyó con 158 millones de euros al beneficio ordinario del grupo.

Cabe destacar el sólido crecimiento de las ventas de Iridium, un 45%, debido a la contribución adicional de la A13, el cierre financiero de la SR-400 y una evolución positiva en todos los segmentos.

Por su parte, Abertis mostró un sólido rendimiento operativo, con un crecimiento del tráfico del 2,1% apoyado en el buen comportamiento en España, Francia y Chile.

Las ventas y el ebitda de Abertis en términos comparables crecieron un 4% y un 6% respectivamente, respaldadas por la diversificación geográfica de la cartera y el crecimiento de las tarifas vinculadas a la inflación.