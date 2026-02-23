ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr entran en la puja final por una autopista de 2.700 millones en Estados Unidos

FCC también mostró interés inicialmente, pero no figura entre los clasificados finales para este proyecto de infraestructura.

Cada consorcio español está aliado con firmas internacionales y el objetivo es ofrecer una alternativa de viaje más fiable, apoyar el crecimiento económico y mejorar la calidad del aire.

El proyecto abarca un tramo de 18 kilómetros de la I-77, donde se construirán dos carriles rápidos en cada sentido para mejorar la congestión y reducir los tiempos de viaje.

ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr han sido seleccionadas para la fase final de un concurso en Carolina del Norte para desarrollar y operar una autopista de 2.700 millones de euros.

ACS, Ferrovial, Acciona y Sacyr, en cuatro consorcios distintos, han pasado a la siguiente fase del concurso público convocado en Carolina del Norte (Estados Unidos) para desarrollar y explotar una autopista valorada en 3.200 millones de dólares (2.700 millones de euros).

Se trata de un tramo de 11 millas (18 kilómetros) de la I-77 que operará bajo el sistema de 'express lanes', unos carriles especiales que adaptan el precio de los peajes en función del tráfico.

En la actualidad, los tiempos de viaje a lo largo de este corredor pueden alcanzar casi una hora. El proyecto propuesto tiene como objetivo mejorar la congestión y ofrecer una opción de tiempo de viaje fiable mediante la adición de dos carriles rápidos en cada sentido (con arcenes), junto con mejoras en los enlaces y nuevas conexiones directas.

ACS ha comunicado que su grupo, a través de sus empresas ACS Infra (Iridium) y FlatironDragados, forma parte de uno de esos cuatro consorcios, en su caso junto a la estadounidense Kiewit Development Company y la canadiense Meridiam.

Las actas de la licitación muestran que el resto de proponentes también cuentan con presencia española. Por ejemplo, Sacyr se ha asociado con Plenary Americas, Shikun & Binui, Dewberry Engineers y Michael Baker Engineering.

Por su parte, Acciona se ha aliado con Stichting Pensioenfonds, Balfour Beatty Developments y Janssen & Spaans Engineering, y Ferrovial con John Laing, Star America Infrastructure, Abrdn y Rummel, Klepper & Kahl.

Otra española, FCC, también presentó interés inicialmente por el proyecto, en alianza con ASTM, InfraRed Capital Partners, Halmar, Jacobs y T.Y.Lin, pero ya no aparece en el listado definitivo de clasificados.

Los beneficios adicionales de este proyecto, según el departamento de Transporte de Carolina del Norte, es reducir los accidentes relacionados con la congestión, apoyar el crecimiento económico planificado y fomentar el uso del transporte público para promover el cambio de modo y mejorar la calidad del aire.

El proyecto también mejoraría la red regional de carriles expresos con conexiones a los carriles expresos existentes en la I-77 y la I-485.