Sacyr se adjudica tres contratos de depuradoras en España por 84 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Sacyr Agua se ha adjudicado tres contratos para la gestión y construcción de depuradoras en Madrid, Huelva y La Orotava (Tenerife) por un valor total de 84 millones de euros. La UTE liderada por Sacyr desarrollará la obra y mejora de la EDAR de Huelva, con una inversión de 36,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses, beneficiando a 180.000 habitantes. Sacyr Agua gestionará la explotación y mantenimiento de la EDAR La Gavia en Madrid durante cuatro años, por 30,4 millones de euros, dando servicio a más de 1,35 millones de personas. En Tenerife, Sacyr construirá la nueva EDAR Comarcal del Valle de la Orotava por 17,5 millones de euros, con una planta que atenderá a más de 100.000 habitantes en 37 meses.

Sacyr Agua ha ganado tres nuevos contratos en España, ubicados en Madrid, Huelva y La Orotava (Tenerife), por un importe total de 84 millones de euros.

En concreto, la Junta de Andalucía ha adjudicado a la UTE formada por Sacyr Ingeniería e Infraestructuras (40%), Sacyr Agua (40%) y UC10 (20%) la obra, adecuación y mejora de la EDAR de Huelva por un importe de 36,3 millones de euros y una duración de 27 meses.

Esta planta está diseñada para dar servicio a una población estimada de 180.000 habitantes.

Por su parte, el Canal de Isabel II ha adjudicado a Sacyr Agua el Lote 2 de la explotación y mantenimiento de la EDAR La Gavia (Madrid) por importe de 30,4 millones de euros durante un plazo de cuatro años.

La instalación está diseñada para tratar las aguas residuales de una población de más de 1,35 millones de habitantes.

Por último, el Consejo Insular de Aguas de Tenerife ha adjudicado a la UTE formada por Sacyr Ingeniería y Sacyr Agua la construcción de la nueva EDAR Comarcal del Valle de la Orotava por un importe de 17,5 millones de euros en un plazo de 37 meses.

En este caso, la planta está diseñada para prestar servicio a una población superior a los 100.000 habitantes.