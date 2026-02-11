ACS se adjudica la construcción de un centro de investigación en Alemania por 230 millones

Las claves nuevo Generado con IA ACS, a través de su filial alemana Hochtief, construirá un centro de investigación avanzado en Kiel, Alemania, por 230 millones de euros. El nuevo edificio del Instituto Max Rubner estará operativo en otoño de 2028 y Hochtief asumirá el diseño, construcción y operación durante 30 años. El centro reunirá científicos de Kiel y Hamburgo, contará con laboratorios de alta seguridad y estará aislado para proteger equipos sensibles a vibraciones. La construcción prioriza la sostenibilidad y eficiencia energética, utilizando energía geotérmica y cumpliendo con estrictas normas de construcción sostenible.

La filial alemana del grupo ACS, Hochtief, ha sido adjudicataria de un contrato de la Agencia Federal de Bienes Inmuebles (BImA) para desarrollar una de las instalaciones de investigación más avanzadas de Alemania en la ciudad de Kiel.

El nuevo edificio del Instituto Max Rubner (MRI) tendrá un presupuesto aproximado de 230 millones de euros.

Según el contrato firmado este miércoles en Berlín, Hochtief PPP Solutions asumirá la responsabilidad integral del proyecto, incluyendo el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones durante 30 años. Se espera que las obras estén finalizadas en otoño de 2028.

"Este proyecto pone de relieve nuestra sólida posición en el mercado estratégicamente importante de la salud y la biofarmacia, y contribuye a consolidar aún más la posición de Alemania como líder en investigación", ha apuntado Juan Santamaría, CEO del Grupo ACS y de Hochtief.

"Nuestra capacidad para combinar el diseño, la construcción y la explotación nos permitirá optimizar todo el ciclo de vida del proyecto en beneficio del cliente", ha añadido.

El nuevo centro está situado en las inmediaciones de la Universidad Christian Albrecht. Reunirá las unidades de Kiel y Hamburgo del instituto federal de investigación. Los científicos trabajarán juntos de forma interdisciplinaria en el edificio, que tiene una superficie útil de aproximadamente 6.250 metros cuadrados.

Dado que el instituto utiliza microscopios e instrumentos de medición de alta sensibilidad, Hochtief aislará en gran medida el edificio de su entorno para protegerlo de vibraciones y golpes.

Los laboratorios de microbiología e investigación alimentaria cumplirán estrictos requisitos de seguridad. Un complejo concepto de seguridad basado en las directrices de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) protege el edificio y a las personas que trabajan en él.

Al planificar el Instituto Max Rubner, Hochtief puso gran énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Cumple con las normas federales de construcción sostenible (BNB) en plata y la norma de eficiencia EGB 40. El calor se suministra mediante energía geotérmica cercana a la superficie.

La filial de ACS y las empresas de su grupo están trabajando actualmente en numerosas instalaciones de investigación y edificios de laboratorios, entre los que se incluyen proyectos importantes en la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Cleveland, Ohio, y las universidades de Rosenheim y Duisburg-Essen.

Hace unos meses, entregó un edificio de laboratorios en Schwarzheide a la empresa química BASF.