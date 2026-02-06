Acciona y ACS formalizan un 'macrocontrato' ferroviario en Australia de más de 3.400 millones

Las mejoras contemplan la modernización de estaciones, duplicación de vías, mejoras de accesibilidad y eliminación de pasos a nivel, con el objetivo de aumentar la seguridad y la eficiencia del transporte público.

Se prevé finalizar la obra antes de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032, con el inicio de las obras principales programado para finales de 2026 tras los trabajos preliminares.

El proyecto incluye la construcción de dos nuevos raíles a lo largo de 20 kilómetros entre Kuraby y Beenleigh, para aumentar la capacidad de la línea ferroviaria ante el crecimiento de la población.

Acciona y ACS han formalizado la firma de un contrato en Australia para diseñar y construir el principal tramo del proyecto ferroviario Logan and Gold Coast (LGC) Faster Rail, valorado en un total de 5.750 millones de dólares australianos (3.405 millones de euros).

La participación de ACS en el proyecto se produce a través de sus filiales CPB Contractors y UGL (sociedades que forman parte de su principal filial en Australia, Cimic), mientras que la presencia de Acciona es de forma directa, y trabajarán junto con las firmas locales SMEC y WSP en el consorcio ActivUs.

El objetivo del lote principal adjudicado a la alianza de ACS y Acciona es construir dos nuevos raíles para aumentar la capacidad de la línea entre los 20 kilómetros que separan Kuraby de Beenleigh, para dar respuesta al aumento esperado de la población de hasta 1,5 millones de personas hasta 2036, con la previsión de acabar la obra antes de los Juegos Olímpicos de Brisbane de 2032.

El contrato fue adjudicado y anunciado en abril del año pasado, pero su formalización se ha producido con posterioridad.

El consorcio colaborará con el Departamento de Transporte y Carreteras Principales de Queensland y Queensland Rail para llevar a cabo este proyecto, que busca mejorar la eficiencia y frecuencia del transporte público en esta zona entre Brisbane y Gold Coast, antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032.

Avances en las obras

Actualmente, el consorcio ha comenzado el estudio de terreno y está avanzando en el diseño de las estaciones, así como del corredor ferroviario de 20 kilómetros y de su infraestructura asociada, aunque se prevé que las obras principales comiencen en 2026, según ha informado Acciona en un comunicado.

En este sentido, las actividades de preparación del terreno y trabajos preliminares están previstos para la primera mitad de 2026, antes de que comiencen los principales trabajos de construcción a finales del próximo año.

Las principales tareas ferroviarias incluyen la duplicación del número de vías de dos a cuatro, entre Kuraby y Beenleigh; la modernización y mejora de la accesibilidad de las estaciones, incluyendo la mejora de las instalaciones de aparcamiento disuasorio; y la eliminación de los pasos a nivel en Woodridge, Bethania y Holmview. También se realizarán mejoras en el sistema ferroviario actual.

"Esta solución de transporte sostenible facilitará a los clientes el acceso a servicios ferroviarios de alta frecuencia gracias a la modernización de las estaciones y a la mejora de las conexiones para peatones y ciclistas, a la vez que aumentará la seguridad y reducirá la congestión del tráfico mediante la eliminación de los pasos a nivel", explica Acciona.