OHLA lidera la puja por un contrato de 800 millones para el metro de Sao Paulo tras descalificar a su rival chino

La adjudicación definitiva del contrato está pendiente y el consorcio chino ha anunciado que recurrirá la decisión por vías administrativas y judiciales.

La línea 19-Celeste, con una inversión global de 3.000 millones de euros, conectará el centro de São Paulo con Guarulhos a través de 17,6 km subterráneos y 15 estaciones.

El consorcio en el que participa OHLA, junto a las brasileñas Agis y Cetenco, queda en posición de ventaja después de que la oferta rival fuera invalidada por no cumplir requisitos técnicos.

OHLA lidera la puja por un contrato de 800 millones de euros para la línea 19 del Metro de São Paulo tras la descalificación del consorcio liderado por la china PowerChina.

OHLA enfila uno de los mayores concursos de infraestructura en Brasil tras la revocación de la oferta de su principal rival.

Un consorcio formado por la española y las brasileñas Agis y Cetenco queda en posición de ventaja para adjudicarse un contrato de 800 millones de euros para la nueva línea 19 del Metro de São Paulo, tras la descalificación de la propuesta inicialmente ganadora del consorcio liderado por la china PowerChina.

Se trata del primero de los tres lotes de una macrolicitación de 3.000 millones de euros, que en su caso incluye la construcción de túneles y cinco estaciones en Guarulhos.

En la subasta de septiembre, un consorcio liderado por la china Yellow River (filial de PowerChina), junto a Mendes Júnior y Highland Build, presentó la oferta más económica, de 805 millones de euros.

El consorcio formado por OHLA quedó en segunda posición, con una propuesta cercana a los 808 millones de euros. Le siguieron las brasileñas Odebrecht (847 millones) y Andrade Gutiérrez (852 millones), así como la española Acciona (948 millones).

Tras el análisis técnico, la comisión de licitación del Metro de São Paulo, con el visto bueno del Gobierno del Estado, declaró en noviembre al consorcio liderado por PowerChina como vencedor del primer lote.

Sin embargo, el consorcio de la española presentó un recurso administrativo, cuestionando la capacidad técnica del adjudicatario provisional.

El problema estaba en Highland Build, la empresa minoritaria del consorcio chino y la única con experiencia acreditada en túneles con tuneladora. Su certificado clave no cumplía los requisitos del pliego, por lo que, al considerarse inválido, todo el consorcio debía quedar fuera del concurso.

La semana pasada, la comisión de licitación del Metro de São Paulo resolvió el recurso. Declaró insuficiente el atestado técnico de Highland Build, invalidó la oferta del consorcio chino y anunció la reapertura de la licitación para analizar las demás propuestas.

Con la oferta más barata fuera de juego, la propuesta del consorcio de Agis y OHLA se convierte en la mejor situada para quedarse con el contrato.

Eso sí, la adjudicación sigue pendiente de la decisión de la mesa de contratación y el consorcio de PowerChina ha comunicado que recurrirá por vía administrativa y judicial, por lo que el proceso aún no está cerrado y podría afectar al calendario de las obras.

La nueva línea 19

La nueva línea 19‑Celeste, con una inversión estimada de unos 3.000 millones de euros, conectará Anhangabaú, en el centro de São Paulo, con Bosque Maia, en Guarulhos. Esto supone unos 17,6 kilómetros subterráneos y 15 estaciones.

Está dividida en tres lotes de obra civil. Los lotes 2 y 3 están encabezados por las ofertas del consorcio Odebrecht, Álya Construtora y la italiana Ghella.

OHLA volvió a Brasil en 2024 con la adjudicación del lote 3 del tranvía de Salvador, un tramo de 10,5 kilómetros con ocho estaciones, un viaducto y una terminal intermodal, por unos 140 millones de euros.

En 2025, la compañía dio un paso mayor al lograr, junto a Construcap y Copasa, la concesión por 30 años de una autopista entre Río de Janeiro y Minas Gerais. Un contrato de 850 millones de euros que incluye rehabilitación, ampliación de 218,9 kilómetros, nuevos carriles, túneles, viaductos, ciclovías y telepeaje.