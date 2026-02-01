OHLA y Mohari formalizan el acuerdo para repartirse Canalejas en Madrid

La nueva estructura societaria permitirá una gestión más ágil, potenciará las oportunidades comerciales y aumentará el atractivo del complejo para inversores.

Mohari Hospitality será propietaria del hotel Four Seasons, el espacio comercial ocupado por Hermès y el aparcamiento correspondiente.

OHLA conservará la galería comercial y el aparcamiento principal, asumiendo un tercio de la deuda bancaria asociada a estos activos.

OHLA y Mohari Hospitality han formalizado el acuerdo para dividir los activos del Complejo Canalejas en Madrid.

OHLA y Mohari Hospitality han formalizado el acuerdo para la división de los activos del Complejo Canalejas en Madrid, con lo que dan continuidad al acuerdo preliminar que anunciaron ambas compañías el pasado mes de octubre.

OHLA mantendrá la propiedad de la galería comercial y del aparcamiento principal del complejo, asumiendo un tercio de la deuda bancaria asociada, que quedará vinculada a los activos cuya propiedad conserva la compañía.

Mientras, Mohari Hospitality será propietaria del hotel operado por Four Seasons, del espacio comercial ocupado por Hermès y del aparcamiento asociado, según ha informado OHLA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta división de activos permite a las dos partes centrarse en sus respectivas áreas de especialización y supone un nuevo hito dentro del proceso de reorganización de activos impulsado por ambas compañías, con el objetivo de reforzar la gestión y el desarrollo independiente de las distintas unidades de negocio que integran el complejo, aunque seguirán colaborando.

La simplificación de una estructura societaria, hasta ahora compleja, permitirá acelerar la puesta en valor de Galería Canalejas, el activo con mayor potencial de revalorización del complejo, según señalan fuentes cercanas a la operación.

Las mismas fuentes explican que esta nueva etapa facilitará una gestión más ágil y enfocada al crecimiento del activo, impulsando nuevas oportunidades comerciales y reforzando su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales de lujo de Madrid.

Asimismo, la operación contribuirá a incrementar su atractivo para potenciales inversores, al contar con una estructura más clara que favorezca una mayor puesta en valor y abra la puerta a un mayor interés inversor en el futuro.