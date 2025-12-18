Acciona crea una comisión para auditar sus políticas anticorrupción y reforzar sus controles tras el 'caso Cerdán'

La compañía anuncia una reorganización de Acciona Construcción España, separando las áreas de negocio y ejecución de proyectos para mejorar control, transparencia y eficiencia.

La compañía de infraestructuras ha decidido constituir una Comisión Especial para la Evaluación y Fortalecimiento del Cumplimiento Normativo -dependiente del consejo de administración- para "identificar y proponer, en su caso, posibles mejoras de las normas, las políticas y los procedimientos".

Así lo ha anunciado hoy el presidente y CEO de la compañía, José Manuel Entrecanales, en un discurso que, con motivo de las fiestas navideñas, ha dirigido a todos los empleados del grupo.

La Comisión Especial estará integrada por tres consejeros independientes de Acciona: María Salgado, María Dolores Dancausa y Javier Sendagorta.

Contará igualmente con tres expertos independientes externos de reconocido prestigio internacional: Sebastián Albella, ex-presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Federico Linares, presidente de EY España, y Luis de Carlos Bertrán, ex-socio director de Uría Menéndez.

La decisión llega tras la implicación de la empresa en las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en el marco de las investigaciones de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil por el caso Cerdán.

Además, el presidente de Entrecanales anunció que PwC, firma de auditoría de referencia global, ha emitido un informe independiente que confirma la validez y la vigencia del sistema de cumplimiento normativo de Acciona.

Según sus resultados, Acciona Construcción cuenta -al igual que todas las empresas del Grupo Acciona- con un “modelo de prevención de delitos y anticorrupción”, ha explicado el grupo en un comunicado.

Un modelo "alineado y certificado bajo las mejores prácticas del mercado nacional e internacional de prevención de riesgos penales (UNE 19601 y UNE-ISO 37001), que cumple con la totalidad de los requisitos establecidos por la legislación penal para asegurar el debido control frente a los riesgos de comisión de delitos en el seno de su organización (artículo 31 bis del Código Penal y Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado)", ha apuntado.

Según Acciona, el informe de PwC acredita igualmente que, desde antes de 2015 y a lo largo de todo el periodo de tiempo sobre el que se proyectan las investigaciones judiciales en curso, el modelo de control de Acciona Construcción se ha desarrollado y adaptado a los sucesivos cambios legislativos exigibles en cada momento en esta materia.

Pese a la fortaleza del modelo de cumplimiento normativo, “por desgracia, no existe ningún sistema de control absoluto”, ha afirmado José Manuel Entrecanales en su discurso a los empleados, “motivo por el cual, he considerado necesario ir un paso más allá con la creación de esta Comisión Especial”.

“La única garantía real para preservar el prestigio de nuestra marca es el rigor, la honestidad y la decencia de cada uno de nosotros”, añadió el presidente de Acciona.

“Confío en que a medida que avance la investigación judicial, quede patente la honestidad de nuestra organización, nuestro compromiso con la justicia y la eficacia de nuestros procedimientos de control interno”.

Reorganización de Acciona Construcción

El presidente de Acciona comunicó la reorganización de Acciona Construcción España, que queda ahora bajo el liderazgo de José Damián Sáez, quien asumió la dirección del área de negocio en julio, como adelantó este diario. Sáez ocupaba anteriormente el puesto de responsable de Construcción para América Latina, con sede en São Paulo (Brasil).

En la nueva estructura, los procesos de desarrollo de negocio y preparación de ofertas y licitaciones, por un lado, y la ejecución y construcción de proyectos, por otro, se realizarán mediante equipos diferenciados. Esta separación busca mejorar el control, la transparencia, la especialización y la eficiencia.

El director de Acciona Construcción España supervisará directamente los procesos de desarrollo de negocio, apoyado por los equipos de soporte necesarios.

Por su parte, Francesc López, como director de Operaciones, asumirá la dirección de la ejecución y construcción de proyectos, reportando a Sáez. López era hasta ahora director de la Zona Este de Acciona Construcción España.

Hasta ahora, la compañía estaba organizada en cuatro direcciones geográficas (Norte, Sur, Este y Centro), que combinaban indistintamente ambas funciones. Con la nueva organización, bajo el director de Operaciones quedarán tres Direcciones de Producción, estructuradas según la tipología de proyectos y segmentos de clientes.

Estas direcciones estarán lideradas por Carlos Tabernero (antes director de Operaciones en América Latina), Juan Antonio Adán (anteriormente director de Construcción en Australia) y Roberto Carballo (hasta ahora director de Negocios Especiales en España).

La reorganización también contempla una revisión estratégica de la unidad de negocio, con el objetivo de diversificar oportunidades y adaptar la presencia de Acciona Construcción España a la evolución del mercado, que apunta a un mayor crecimiento del sector privado y a una disminución de la actividad en el sector público.

