Manuel Lao sale de Sacyr tras vender su 5,12% por 150,8 millones de euros, con un descuento del 6,5%

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Lao, a través de su sociedad Nerifan, ha vendido el 5,12% de Sacyr por 150,8 millones de euros, saliendo totalmente del capital de la compañía. La venta se realizó mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, coordinada por Citigroup, con un precio de 3,70 euros por acción, un 6,5% menos que el cierre anterior. La operación no supone ingresos para Sacyr, ya que se ha hecho con acciones existentes y sólo ha implicado a inversores del Espacio Económico Europeo y Reino Unido. Nortia Capital, propiedad de Lao, continúa con su estrategia de rotación de activos y mantiene inversiones en sectores como renovables, foodtech, hoteles e infraestructuras.

Nerifan, sociedad controlada por el empresario Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, ha vendido 40.763.153 acciones de Sacyr, representativas de aproximadamente el 5,12% de su capital social, por un importe total de 150,8 millones de euros, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación se ha articulado mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, para lo que Lao ha contratado a Citigroup Global Markets Europe AG (Citi) como coordinador global y colocador único.

La colocación de acciones de Sacyr se ha efectuado a un precio de 3,70 euros por título, lo que representa un descuento del 6,5% respecto al cierre de la sesión de este martes (3,958 euros).

Al completarse la transacción, Lao ha dejado de ostentar participación alguna en el capital de Sacyr, en el que entró en el año 2020, mientras que la propia compañía no recibirá ningún ingreso derivado de la operación al realizarse íntegramente con acciones existentes.

El proceso de colocación comenzó de forma inmediata y Citi se reservó el derecho a darlo por finalizado en cualquier momento y con un corto preaviso.

Lao suscribió con Citi un contrato de colocación en los términos habituales para este tipo de operaciones en bloque. La oferta, que no implicó colocación pública en ninguna jurisdicción, se dirigió únicamente a inversores cualificados en el Espacio Económico Europeo y el Reino Unido, quedando excluidos mercados como Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica, de acuerdo con las restricciones legales y de registro aplicables.

Según los registros de la CNMV, Disa Corporación Petrolífera es el principal accionista de Sacyr con alrededor del 14,6% del capital, seguido de José Manuel Loureda (Prilou), con el 6,7% y Grupo Corporativo Fuertes con el 6,3%. Por debajo de Manuel Lao figura Rubric Capital Management con el 4,43%.

Esta decisión, adoptada tras "un periodo de maduración y crecimiento de valor de la compañía", se enmarca en el proceso de rotación de activos que lleva a cabo Nortia Capital, según ha informado la firma en un comunicado.

Nortia mantiene una cartera de inversiones diversificada con el objetivo de hacer crecer a medio y largo plazo el capital. Hasta la fecha ha realizado inversiones en energías renovables, foodtech, hoteles, infraestructuras, e inmobiliario. Es también uno de los inversores de referencia en Merlin Properties.

Junto al Fondo ICO Next Tech, a Iberdrola y a Seaya, Nortia ha llevado a cabo el lanzamiento de Androìmeda, un gran fondo tecnológico para acelerar la transición energética y la sostenibilidad. Anteriormente lanzó el fondo de infraestructuras Serena.