El empresario Manuel Lao contrata a Citi para vender su 5,12% de Sacyr y salir del accionariado de la constructora

Con esta operación, Nerifan dejará de ser el cuarto mayor accionista de Sacyr, posición que ostentaba desde hace cuatro años.

El valor estimado de la venta podría suponer unos ingresos de 161,4 millones de euros para el empresario.

La operación supone la venta de 40.763.153 acciones, pertenecientes a Nerifan S.L., sociedad controlada por Manuel Lao a través de Nortia Capital.

Manuel Lao Hernández ha contratado a Citi para vender su 5,12% de Sacyr y salir del accionariado de la constructora.

El empresario Manuel Lao Hernández sale del capital de Sacyr. El expropietario de Cirsa ha contratado a Citi para explorar una potencial venta de un bloque de acciones ordinarias de Sacyr.

Dicha operación está dirigida exclusivamente a inversores cualificados y supondría la salida del capital de Nerifan S.L., controlada por Manuel Lao a través de Nortia Capital Investment Holding, según ha explicado la compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En total, Manuel Lao contempla la venta de 40.763.153 títulos de Sacyr, es decir, cerca del 5,12% del capital.

Si bien es cierto que aún no se ha determinado el precio por el que se venderán los títulos de Nerifan, el expropietario de Cirsa podrá ingresar 161,4 millones de euros por su paquete accionarial.

Al cierre de la sesión de hoy, los títulos de Sacyr se situaron en los 3,96 euros, lo que equivale a una merma del 0,75% frente al cierre de la anterior sesión.

De esta manera, Nerifan dejará de ser el cuarto mayor accionista de Sacyr, tras Disa (que ostenta el 14,60% de las acciones), Prilou (6,75% de los títulos) y Grupo Corporativo Fuertes (5,90% de las acciones).

Cabe recordar que Manuel Lao entró en el capital de la concesionaria hace ahora cuatro años, cuando floreció una participación del 3,05% en Sacyr. Por entonces, el paquete accionarial estaba valorado en 40,48 millones de euros.