Juan Santamaría (ACS): "España tiene una posición privilegiada en la carrera de la IA"

Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, ha defendido que el mundo está actualmente viviendo el comienzo de la carrera de la inteligencia artificial (IA).

Durante su intervención en un desayuno de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), Santamaría ha asegurado que España "tiene una posición privilegiada" para aprovechar todo este potencial, debido a su liderazgo en la expansión de fibra óptica, el auge de las renovables, los cables submarinos que tienen conexión con Estados Unidos y su posición geográfica.

El consejero delegado de ACS ha detallado que las inversiones necesarias en centros de datos a nivel mundial ascenderán a más de 3 billones de euros solo hasta 2030, cuando la capacidad instalada habrá pasado de 60 gigavatios (GW) a unos 300 GW.

La industria de semiconductores, que acompaña a los centros de datos, también requerirá de otros 300.000 a 400.000 millones de euros, al mismo tiempo que la demanda energética vinculada a todas estas actividades se duplicará en ese mismo periodo.

Sin embargo, el directivo ha manifestado que todas esas cifras de inversión y demanda energética son "tremendamente infantiles" frente a lo que se avecina en el futuro, lo que ha llevado a la compañía, tradicionalmente de infraestructuras, a convertirse en una empresa tecnológica capaz de aprovechar todas esas necesidades de inversión.

De hecho, de los 60 GW de capacidad mundial en centros de datos, el grupo ACS, a través de todas sus filiales, ha levantado 9 GW, es decir, casi una sexta parte.

A todo ello se suman las otras dos 'D' en las que ha puesto el foco ACS. Además de la digitalización y la demanda energética, el grupo de Florentino Pérez también dará protagonismo a la demografía y la defensa.

En el primer ámbito destaca la inversión en el ámbito de la movilidad, como los vertipuertos, drones, logística o ferrocarril, mientras que en defensa ha destacado la enorme inversión que ha destapado el objetivo del 5% de gasto público de los países OTAN (del cual un 1,5% es inversión en infraestructuras).