ACS gana un nuevo contrato de carreteras de 540 millones de euros en Australia

El objetivo del proyecto es mejorar el transporte, reducir la congestión y reforzar la autopista frente al crecimiento poblacional y el cambio climático.

Cimic participará con una cuota del 40% en el consorcio ejecutor junto a BMD y Georgiou, lo que le supone unos 216 millones de euros.

El proyecto Gateway to Bruce incluye la construcción de carriles adicionales, mejoras en intersecciones, reemplazo de un paso elevado y protección de la vida salvaje.

ACS, a través de su filial australiana Cimic, se ha adjudicado un contrato de carreteras en Queensland (Australia) por 540 millones de euros.

Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un nuevo contrato de carreteras en ese país por 950 millones de dólares australianos (540 millones de euros), según ha informado en un comunicado.

Se trata del proyecto Gateway to Bruce, en el Estado de Queensland, que ejecutará su empresa subsidiaria CPB Contractors al 40% de participación en consorcio con BMD y Georgiou, por lo que a Cimic le corresponderá un presupuesto de 216 millones de euros.

El contrato incluye la construcción de carriles adicionales en la autopista Gateway y actualización de la curva, mejoras en las intersecciones, reemplazo del paso elevado de Wyampa Road, pasos subterráneos, así como vallas de protección de la vida salvaje australiana.

"Este proyecto contribuirá a fortalecer el transporte en Queensland, reducir la congestión y proteger la autopista frente a las consecuencias futuras del clima y del aumento de la población", ha señalado el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.

Por su parte, el director general de CPB Contractors, Jason Spears, ha asegurado que "nuestro enfoque de entrega y las soluciones de ingeniería minimizarán las molestias a los viajeros y automovilistas locales, y generarán beneficios sostenibles durante décadas".