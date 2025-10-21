Manuel Manrique (Sacyr) y Edoardo Garrone (ERG), premios Tiepolo 2025 de CEOE y Cámara de Comercio italiana

Las claves nuevo Generado con IA Manuel Manrique, presidente de Sacyr, y Edoardo Garrone, presidente de ERG, reciben el Premio Tiepolo 2025 por fortalecer los lazos económicos entre España e Italia. El jurado destaca el papel de Manrique en la construcción y modernización de infraestructuras estratégicas en Italia, incluyendo más de 500 kilómetros de autopistas. Edoardo Garrone es reconocido por la expansión de ERG en España, alcanzando una capacidad solar instalada de 266 MW a través de adquisiciones. Enrico Letta recibe un Premio Tiepolo Especial por su contribución al entendimiento entre España e Italia y su compromiso con una Europa más cohesionada.

El jurado del Premio Tiepolo ha otorgado sus galardones a Manuel Manrique, presidente de Sacyr, y a Edoardo Garrone, presidente de ERG, en reconocimiento "a su contribución al fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales entre España e Italia".

En particular, el jurado de estos premios de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España (CCIS) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha destacado el papel de Manrique, y de la empresa que dirige, en la construcción y modernización de importantes infraestructuras estratégicas en Italia, tanto en el ámbito del transporte, con más de 500 kilómetros de autopistas gestionadas, como en el ámbito sanitario.

Del mismo modo, ha reconocido la labor de Edoardo Garrone para favorecer la expansión de la empresa en España, donde, gracias a una serie de adquisiciones, ERG ha alcanzado una importante posición en pocos años, con una capacidad solar instalada de 266 megavatios (MW).

En esta edición, el jurado concedido también un Premio Tiepolo Especial a Enrico Letta, decano de la IE University, School of Politics, Economics and Global Affairs (SPEGA) y ex primer ministro italiano, por su contribución al diálogo y entendimiento entre España e Italia, y su compromiso con la construcción de una Europa "más cohesionada, solidaria y competitiva frente a los nuevos desafíos globales".

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 11 de diciembre en la sede de la Embajada de Italia en Madrid, en presencia del embajador Giuseppe Buccino Grimaldi y de representantes de las principales instituciones y empresas de ambos países.