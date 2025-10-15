Sacyr y Cox se disputan una desaladora de 300 millones para fortalecer su cartera de agua en Chile

Sacyr y Cox ya tienen experiencia en proyectos de agua en Chile, con Sacyr gestionando varias concesiones y Cox liderando proyectos de desalación a través de Green Atacama.

Se espera que la construcción de la planta genere 1.000 empleos mensuales, con la adjudicación del proyecto prevista para el primer trimestre de 2026.

El proyecto forma parte del compromiso de Chile para enfrentar la crisis hídrica, con un diseño para producir 1.200 litros por segundo de agua desalada.

Sacyr y un consorcio liderado por Cox compiten por la concesión de una planta desaladora en Coquimbo, Chile, con una inversión de 318 millones de dólares.

Batalla con acento español por una de las licitaciones hídricas más esperadas de Chile. Sacyr y un consorcio integrado por Cox y la constructora andaluza Azvi han presentado las dos ofertas para adjudicarse la concesión de la desaladora de Coquimbo, un proyecto que contempla una inversión estimada de 318 millones de dólares (274 millones de euros).

La concesión, que tendrá un plazo de 21 años desde la puesta en servicio, forma parte del compromiso de Chile de abordar la crónica crisis hídrica que afecta a la región desde hace años.

El proyecto contempla el diseño, construcción y operación de una planta desaladora de agua de mar con una capacidad total de 1.200 litros por segundo, comenzando con una operación inicial de 800 litros por segundo, destinada tanto a consumo humano como a otros usos multipropósito.

La iniciativa incluye las obras marítimas, la planta desaladora basada en tecnología de ósmosis inversa y una conducción de distribución de 18,7 km que llevará el agua hasta estanques con capacidad total de 8.000 metros cúbicos.

Las ofertas de Sacyr y Cox llegan después de un proceso que despertó gran interés a comienzos de año. En enero, más de veinte empresas habían mostrado su interés en el proyecto de la desaladora de Coquimbo.

Entre los interesados se encontraban GS Inima (antigua filial de OHLA, ahora en manos de la surcoreana GS Engineering & Construction); firmas locales como Ifacal Inversiones y Syncore Montajes y Constructora PYL; la francesa Meridiam, y asiáticas como China Road and Bridge Corporation, China International Water and Electric, y China Harbour Engineering Company.

Durante la fase de construcción de esta desoladora se estima que el proyecto genere un promedio de 1.000 empleos mensuales. Este miércoles se realizó la recepción de ofertas y el proceso continuará con la apertura de ofertas económicas el próximo 14 de noviembre, lo que permitiría adjudicar el proyecto en el primer trimestre de 2026.

Estrategia en Chile

Sacyr cuenta con varias concesiones de agua en Chile: Agua Chacabuco (Colina), Agua Lampa (Lampa), Agua Santiago (concesiones en Colina y Lo Barnechea), Agua Norte (Antofagasta, uso industrial, especialmente mineras), y Agua Utilities (desarrollos inmobiliarios en el Valle de Chacabuco, Colina).

Además, en mayo de 2025, se adjudicó la concesión para el tratamiento y reutilización de aguas residuales en Antofagasta, licitada por la estatal Econssa, con una inversión cercana a 260 millones de euros. Se trata de la mayor iniciativa de reutilización de agua de Latinoamérica y tiene una duración de 35 años.

Cox, por su parte, lidera el desarrollo de infraestructuras de desalación en Chile a través de su participación en Green Atacama, con dos grandes proyectos de plantas desaladoras en el norte del país, que suman una capacidad potencial superior a 485.000 metros cúbicos diarios y que abastecerán principalmente a la minería.