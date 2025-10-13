Hochtief gana un contrato en Sellafield para apoyar las operaciones nucleares y el desmantelamiento

El proyecto busca crear un entorno seguro y limpio en Sellafield, gestionando de forma eficiente el legado de operaciones históricas y fomentando el crecimiento sostenible en West Cumbria.

Hochtief, filial de ACS, ha sido seleccionada para liderar el desarrollo de infraestructuras en Sellafield, la planta nuclear británica, a través de un contrato marco de hasta 683 millones de euros concedido por Sellafield Ltd, en conjunto con otras empresas, tras un proceso competitivo.

Este acuerdo forma parte de una alianza para la entrega de obras civiles y nucleares esenciales para el apoyo a operaciones y desmantelamiento en el sitio, con un plazo inicial de nueve años y opción de seis adicionales.

La adjudicación refuerza la histórica experiencia de Hochtief en el sector nuclear global y británico, consolidando su reputación como socio estratégico para proyectos de alto impacto tecnológico y social.

En esta línea, Juan Santamaría Cases, CEO de Hochtief ha asegurado que "junto con Sellafield y sus socios de entrega, estamos comprometidos a proporcionar la infraestructura robusta esencial para esta misión de importancia nacional, mientras fomentamos el crecimiento sostenible y oportunidades para la gente de West Cumbria y más allá".

Por su parte, James Riddick, director de la cadena de suministro de Sellafield Ltd, ha subrayado que "nuestro trabajo en Sellafield es crear un entorno limpio y seguro para las futuras generaciones. Eso significa gestionar de forma segura, protegida y rentable el legado de operaciones históricas en nuestro sitio. Para lograr esto, necesitamos infraestructuras robustas y fiables que respalden nuestras actividades de desmantelamiento nuclear y gestión de residuos".

Y ha añadido que "estamos entusiasmados de recibir a nuestros nuevos socios y esperamos trabajar juntos para avanzar en nuestra misión, creando valor social transformador y duradero".

Este importante logro continúa con la larga experiencia de Hochtief, en el sector británico de grandes obras civiles e infraestructuras y su papel significativo en la construcción y desmantelamiento de instalaciones nucleares en todo el mundo en los últimos 60 años.