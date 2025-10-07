Sacyr acelera su 'racha' en Chile y se queda sola en la carrera para una nueva autopista de más de 300 millones

Sacyr acelera su expansión en Chile, un mercado clave para la compañía española, y enfila su sexta gran adjudicación en poco más de un año.

La empresa ha presentado la única oferta para la construcción de la Ruta Pie de Monte, una autopista de alto estándar que unirá San Pedro de la Paz y Coronel, en la Región del Biobío, con una inversión estimada de 355 millones de dólares (más de 300 millones de euros).

Cabe recordar que, en la fase de precalificación, la adjudicación atrajo inicialmente también el interés de Ferrovial, Grupo San José, Cointer (Azvi), Aleática y Puentes, así como de CRBC, la compañía china propietaria de esta última.

La evaluación económica se gestará en el próximo mes y la adjudicación está prevista para marzo de 2026. Las obras podrían comenzar en dos o tres años, y la puesta en servicio total se espera para el primer semestre de 2034.

La nueva autopista, de 20 kilómetros de longitud, se trazará por el borde de la Cordillera de Nahuelbuta, al oriente de la actual Ruta 160, conectando al norte con la Concesión Vial Puente Industrial y al sur con la Concesión Ruta 160, Tramo Tres Pinos–Acceso Norte a Coronel.

El proyecto contempla cruces a desnivel, señalización, iluminación y vías de evacuación ante eventuales tsunamis, y busca aliviar la congestión de la Ruta 160, convertida en vía urbana por el crecimiento poblacional de la zona.

Con un plazo máximo de operación de 45 años, hasta 2071, la Ruta Pie de Monte se perfila como una infraestructura clave para mejorar la conectividad del Biobío y reforzar el eje logístico e industrial del sur del país.

El proyecto se suma a una racha positiva de Sacyr en Chile, donde la compañía ha acumulado cinco adjudicaciones importantes en poco más de un año.

En mayo de 2025, Sacyr Agua se adjudicó la concesión para el tratamiento y reutilización de aguas residuales en Antofagasta, licitada por la estatal Econssa, con una inversión cercana a 260 millones de euros. Se trata de la mayor iniciativa de reutilización de agua de Latinoamérica y tiene una duración de 35 años.

Dos meses antes, en marzo, la compañía presidida por Manuel Manrique se impuso en la segunda concesión de la Ruta del Itata, autopista que conecta las regiones de Ñuble y Biobío, con un contrato de 516 millones de euros y un periodo de 45 años, superando a Abertis, OHLA e Intervial.

Además, este año se oficializó la adjudicación de la primera concesión de la Ruta 68, adjudicada a Sacyr en noviembre de 2024: la Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, con un plazo máximo de 30 años, una inversión prevista de 1.500 millones de euros y una cartera de ingresos futuros estimada en 3.300 millones.

Cabe recordar que también en noviembre de 2024, Sacyr se hizo cargo de la construcción de las obras ferroviarias del proyecto Tren Alameda-Melipilla, tramo Melipilla-Malloco, por un importe de 271 millones de euros y un plazo de 41 meses para la ejecución de los trabajos.

Por último, en septiembre de 2024, un consorcio liderado por Sacyr (70%) junto a Cointer (Azvi, 30%) obtuvo la concesión de la Red Aeroportuaria Norte, que incluye los aeropuertos de Atacama y Antofagasta, con una inversión estimada en 260 millones de euros.