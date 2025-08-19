FCC gana un contrato de 1.700 millones de euros para el metro de Nueva York

FCC, en consorcio con la estadounidense Halmar, se ha adjudicado un contrato valorado en 1.972 millones de dólares (1.700 millones de euros) en Estados Unidos para ejecutar los túneles de una ampliación del metro de Nueva York.

Así lo anunció la gobernadora de ese Estado, Kathy Hochul, tras la aprobación de esta adjudicación por parte de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York, que dará un plazo de cuatro años a ambas empresas para concluir el proyecto.

Este nuevo contrato para la empresa española se produce apenas dos semanas después de ganar otro contrato similar en Canadá, en ese caso para construir un túnel para el metro de Toronto por 875 millones de euros.

En Nueva York, FCC contribuirá a expandir la llamada línea de la Segunda Avenida, en concreto entre las calles 96 y 125, que permitirá un nuevo acceso de transporte al barrio de Harlem del Este.

Para ello, se empleará una tuneladora con un diámetro de 6,7 metros y un peso de 750 toneladas. Los trabajos iniciales comenzarán este año, el año que viene se llevarán a cabo las tareas de construcción civil y se prevé que en 2027 se comience la excavación.

Kathy Hochul ha recordado que la zona este de Harlem llevaba esperando estas nuevas estaciones de metro casi 100 años. En 1948 se aprobó el proyecto, pero el inicio de la Guerra de Corea lo paralizó. Posteriormente, se volvió a reanudar, incluso comenzándose la construcción, pero en 1975 se abandonó debido a una recesión económica en la ciudad derivada de la crisis del petróleo de 1973.