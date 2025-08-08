ACS recibirá otros 380 millones de euros de Vinci por la venta de su negocio industrial

ACS recibirá otros 380 millones de euros por parte del grupo francés Vinci por la venta de su negocio industrial en 2021 por un total de 4.902 millones de euros, por lo que la operación alcanzará un total de 5.282 millones de euros.

Se trata del valor de los activos renovables que siguieron desarrollando las dos empresas conjuntamente, una asociación que ambas partes ya han dado por concluida, según ha informado Vinci en un comunicado.

La francesa ya le ha aportado 80 millones de euros en los últimos años a ACS, por lo que el pago final pendiente asciende a 300 millones de euros en efectivo.

Con esta operación, ACS se desprendió en diciembre de 2021 de su negocio industrial, incluyendo principalmente su filial Cobra, con la opción de recibir un máximo de otros 600 millones por los activos de energías renovables que iban a seguir desarrollando.

Sin embargo, las dos empresas han puesto fin a este acuerdo una vez llegado a los 380 millones de euros, por lo que la asociación entre las dos partes ha llegado ya a su fin tras casi cuatro años de alianza, antes de la fecha inicialmente planeada de 2028.

Vinci ha afirmado que estas nuevas disposiciones no tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la compañía, considerando los elementos ya contabilizados en ejercicios fiscales anteriores.