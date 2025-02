Ferrovial acuerda su salida de Heathrow con la venta del 5,25% a Ardian por 550 millones

El grupo empresarial Ferrovial ha llegado a un acuerdo vinculante con el fondo de inversión Ardian para la venta del 5,25% que tenía en FGP Topco, la matriz de Heathrow Airport Holdings, por unos 550,1 millones de euros (455 millones de libras esterlinas).

Según ha informado Ferrovial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la transacción está sujeta al cumplimiento del derecho de adquisición preferente ('right of first offer'), que puede ser ejercitado por los accionistas de Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos de la sociedad.

Este mismo miércoles, el aeropuerto londinense de Heathrow había informado de que en 2024 tuvo un beneficio antes de impuestos de 917 millones de libras (1.109 millones de euros), un alza del 30,8 % frente al año anterior, mientras que el número anual de pasajeros que pasaron por sus terminales llegó a 83,9 millones.

Este movimiento se produce después de que a principios de diciembre Ferrovial firmara su plan de salida de Heathrow con la venta de casi toda su participación.

La compañía, junto a parte de sus socios, ha traspasado el 37,62% del capital del aeropuerto londinense al fondo francés Ardian y al soberano saudí PIF. La compañía presidida por Rafael del Pino se deshizo así de su 19,75% por 2.000 millones de euros.