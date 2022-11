Acciona se adjudica la operación y mantenimiento de una depuradora en Egipto por 87,5 millones de euros

Acciona, en consorcio con la empresa DHCU, se ha adjudicado la operación y mantenimiento de la fase 1 de la Estación de Aguas Residuales (EDAR) de Gabal El Asfar, en El Cairo (Egipto). La duración inicial del contrato es de ocho años, con un importe total de 87,58 millones de euros. El contrato también incluye una partida adicional de 45 millones de euros para la ejecución de otras mejoras y reposiciones a lo largo del contrato.

Ha sido la Agencia Estatal que administra los servicios urbanos de El Cairo el organismo que ha adjudicado el contrato a Acciona. La depuradora cuenta con una capacidad total de 1,5 millones de metros cúbicos diarios.

Además de la operación y mantenimiento de la EDAR, los trabajos incluyen la extracción y aplicación agrícola de lodos en la parcela anexa y la ejecución de una serie de mejoras. Entre las mismas destacan la instalación de nuevos gasómetros, la renovación del sistema de deshidratación de lodos y la implantación de un nuevo sistema de supervisión y control (SCADA).

Experiencia en el país

Gabal El Asfar es el mayor complejo de depuración de África y Oriente Medio, y el tercero del mundo. La Fase 1 es la más antigua del complejo y cuenta con una línea de agua que incluye pretratamiento, decantación primaria y un proceso de fangos activos convencional con desinfección final del efluente.

Acciona trabajará mano a mano con DHCU, actual operador de la planta, con el objeto de optimizar el funcionamiento de la instalación y actualizar los procesos mediante la ejecución de las mejoras previstas. De hecho, la firma presidida por José Manuel Entrecanales ya construyó y operó durante dos años la fase 2 del complejo.

La EDAR trata el agua residual de cuatro millones de habitantes de El Cairo y dispone de una parcela experimental de aprovechamiento agrícola del fango deshidratado. El agua tratada es aprovechada posteriormente para el riego y la cosecha de fruta de dicha parcela.

Este contrato se viene a sumar a otros que tiene Acciona en el país. En la actualidad, es responsable de la potabilización de las aguas procedentes del río Nilo, para su posterior distribución a El Cairo y su zona de influencia.

[Acciona gana 201 millones con una cartera récord de 20.500 millones de euros]

Asímismo, opera la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de New Cairo, así como otras cuatro EDAR para la National Authority of Potable Water and Sewage (NOPWASD), entidad oficial que gestiona el tratamiento del agua en el país: Abnoub-El Fath (80.000 m³/diarios), Sodfa-El Ghanayem (30.000 m³/diarios), El Ayat (30.000 m³/diarios) y Abu Simbel (6.000 m³/diarios).

El pasado año finalizó la construcción de la EDAR de Bahr Al Baqr, la más grande de África y una de las mayores del mundo, con una capacidad máxima de 5,6 millones de m³/ diarios. También ha construido otras cinco plantas de tratamiento de agua potable en el país con una capacidad de más de 600.000 metros cúbicos al día, que dan servicio a unos 6 millones de personas, entre ellas la planta de Kattameya (100.000 m³/diarios). En Egipto, además, cuenta con actividad en el sector servicios y energético.

Sigue los temas que te interesan